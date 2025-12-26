ILLIT、今年1番トキメいた瞬間は？「とても感動した」放送当日の宣言も【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/26】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり東京・渋谷の新国立劇場より生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）。この度、「優秀作品賞」を受賞した5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）のインタビューが公開された。
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
― 今年の総括をお願いします。
モカ（MOKA）：今年は、単独公演という夢をかなえることができました。レコード大賞では昨年の新人賞に続き、今年は優秀作品賞を取ることができて本当に嬉しいです。
― 来年の抱負を教えてください。
イロハ（IROHA）：今年よりももっとたくさんのファンの方々に会いたいですし、次のレコード大賞にも出演することができるぐらい、もっとたくさん成長したいと思います。
― 意識している受賞者は？
モカ：皆さんの曲は本当に普段からたくさん聞いていてとても好き大好きなアーティストさんたちなので一緒に並べるだけでも本当に光栄です。
― 本番ではどんなパフォーマンスをしたいですか？
ウォンヒ（WONHEE）：みんなが私達のステージに夢中になるくらい、魅力いっぱいのステージにしたいです。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
イロハ：今年、私達が初の単独コンサートを行ったのですが、そのときにファンの皆さんと私達が一緒に歌を歌った場面があり、とても感動して、共鳴したなって思いました。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
ユナ（YUNAH）：甘いアイスクリームととっても美味しいお肉が食べたいです。
― 放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。
イロハ：当日のパフォーマンスで、かわいくもかっこ良くもある魅力満点の表情を作りたいと思います。
― 大賞を取ったら誰に贈りたいですか？
ミンジュ（MINJU）：応援してくださっているファンの皆さん、そして家族に贈りたいです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
モカ：推しへの想いや恋心をアーモンドチョコレートに例えて歌った楽曲で、寒い日に温かく溶けるような曲になっています。この冬に、ぜひ聞いて欲しいです。この曲はステージで歌うとイントロから感情がぐっと込み上げるものがあります。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】今年の「レコ大」出演アーティスト＆歌唱曲一覧
◆「第67回 輝く！日本レコード大賞」
先日、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など各賞受賞者＆受賞曲が発表された。番組の総合司会には、安住紳一郎TBSアナウンサーと俳優の川口春奈が決定している。
◆ILLITインタビュー
― 今年の総括をお願いします。
モカ（MOKA）：今年は、単独公演という夢をかなえることができました。レコード大賞では昨年の新人賞に続き、今年は優秀作品賞を取ることができて本当に嬉しいです。
― 来年の抱負を教えてください。
イロハ（IROHA）：今年よりももっとたくさんのファンの方々に会いたいですし、次のレコード大賞にも出演することができるぐらい、もっとたくさん成長したいと思います。
― 意識している受賞者は？
モカ：皆さんの曲は本当に普段からたくさん聞いていてとても好き大好きなアーティストさんたちなので一緒に並べるだけでも本当に光栄です。
― 本番ではどんなパフォーマンスをしたいですか？
ウォンヒ（WONHEE）：みんなが私達のステージに夢中になるくらい、魅力いっぱいのステージにしたいです。
― 番組テーマは「今、響き合う時」。今年一番心がトキメいた瞬間は？
イロハ：今年、私達が初の単独コンサートを行ったのですが、そのときにファンの皆さんと私達が一緒に歌を歌った場面があり、とても感動して、共鳴したなって思いました。
― 今年頑張った自分へのご褒美に食べたいご飯はなんですか？
ユナ（YUNAH）：甘いアイスクリームととっても美味しいお肉が食べたいです。
― 放送当日◯◯やります！宣言をお願いします。
イロハ：当日のパフォーマンスで、かわいくもかっこ良くもある魅力満点の表情を作りたいと思います。
― 大賞を取ったら誰に贈りたいですか？
ミンジュ（MINJU）：応援してくださっているファンの皆さん、そして家族に贈りたいです。
― 最後に、楽曲に込めた想いを教えてください。
モカ：推しへの想いや恋心をアーモンドチョコレートに例えて歌った楽曲で、寒い日に温かく溶けるような曲になっています。この冬に、ぜひ聞いて欲しいです。この曲はステージで歌うとイントロから感情がぐっと込み上げるものがあります。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】