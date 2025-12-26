Lemino、11月の韓流・アジア人気作品ランキング発表「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」ディレクターズカット版など
【モデルプレス＝2025/12/26】映像配信サービスLeminoが、2025年11月の韓流・アジアコンテンツの月間視聴数を集計した「Lemino人気作品月間ランキング」を発表した。
韓流・アジアコンテンツにおける人気作品2025年11月ランキング第1位には、『復讐代行人3 〜模範タクシー〜』が初のランクイン。『復讐代行人3 〜模範タクシー〜』は、表向きは普通のタクシー会社ムジゲ運輸に勤める秘密のプロフェッショナル集団が、弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントだ。2021年に放送されたシーズン1は人気を博し、同年のSBS演技大賞各賞を受賞、2023年チームが再結成されたシーズン2では同年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録した。本作はおなじみのキャスト・脚本家は変わらず、さらにスケールアップし国際犯罪に挑む内容となっている。
物語の舞台は韓国のみでなく日本に拡大。一般公募でエキストラを募集し、2025年5月に福岡県福岡市などで撮影を行ったことも話題となった。さらに、日本が誇る名優竹中直人、昨今活躍が目覚ましい笠松将などの日本人キャストも特別出演している。模範タクシーの始まりから終わりまで、社会の闇を暴く痛快さと人間の心の再生を描いた感動作となるシーズン3、“復讐の終着点”も見どころだ。Leminoでは、シーズン1とシーズン2も配信中である。
人気作品ランキング2位には、『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜』ディレクターズカット版がランクイン。同作は全編タイで撮影された新感覚の異文化ラブストーリーで、アイドルグループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑み、タイの実力派俳優マーチ＝チュターウット・パッタラガムポンとW主演を務めた作品。そして日本でもファンが多いフルーク=ナタット・シリポントーンとユド＝タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演している。
脚本は、胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現した。日本とタイ、異なる価値観を持つ2人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いた、時にコミカルで、時に胸を打つ物語が紡がれ、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリー。Leminoでは、ディレクターズカット版が全話配信中、加えて現在タイ放送版が毎週火曜日0時最新話が配信中だ。
人気作品ランキング3位には、『朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜』がランクイン。同作は、破天荒な弁護士と身分を隠して暮らす王女、正反対な2人が繰り広げる法廷ラブロマンス時代劇。主演のウ・ドファンは除隊後復帰作として、亡き両親の敵に復讐するために弁護士になったカン・ハンスを演じる。
ドラマ『鬼宮』『二十五、二十一』などに出演し、注目を集めているキム・ジヨンは、亡き先王の王女でありながら、身分を隠し街で貧しい者たちの手助けをする正義感の強いイ・ヨンジュを熱演。そして名門家の1人息子で、父の政治手法に疑問を抱きながら、彼らと共に朝廷内での激しい権力闘争やハンスの復讐劇に深く関わっていくことになるユ・ジソンを『無人島のディーバ』やナ・イヌ主演の日本ドラマ『初恋DOGs』に出演するなど、日本でも知名度が高まってきている、チャ・ハギョンが担当している。（modelpress編集部）
1位 復讐代行人3 〜模範タクシー〜
2位 Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜 ディレクターズカット版
3位 朝鮮弁護士カン・ハンス〜誓いの法典〜
4位 Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜 ＜タイ放送版＞
5位 スピリット・フィンガーズ
6位 スキャンダル〜白雪姫の逆襲〜
7位 ファーストレディ
8位 雲花のロマンス〜一夜の花嫁2〜
9位 2025 WORLD TOUR ［IN YOUR FANTASY］ IN JAPAN
10位 輝ける宝珠の如く
