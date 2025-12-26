浜田雅功＆小川菜摘、夫婦での粋な差し入れ話題「心遣いが素敵」「食べ応えありそう」梅沢富美男が公開
【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の梅沢富美男が12月24日、自身のInstagramを更新。ダウンタウンの浜田雅功とタレントの小川菜摘夫婦からの差し入れを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能界の大御所夫婦「食べ応えありそう」話題の差し入れショット
24日に神奈川県川崎市で「梅沢富美男＆研ナオコ アッ！とおどろく夢芝居」の公演を行った梅沢は、「浜田さんと小川菜摘さんから」と綴り、楽屋に届けられた、のし紙付きの丁寧な包装と、箱いっぱいに詰められたちまきの差し入れを公開。「美味しいちまき！ありがとうございます」と感謝をつづっている。
この投稿には「めちゃくちゃ美味しそう」「ご夫婦で仲良し」「食べ応えありそう」「心遣いが素敵」「ハードな公演のときにこれはいいエネルギー補給」「気が利いた差し入れ」といったコメントが寄せられている。
小川と浜田は1989年に結婚し、2男をもうけた。長男は、ロックバンド・OKAMOTO’Sのベーシストであるハマ・オカモトである。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆梅沢富美男、ダウンタウン浜田＆小川夫妻からの差し入れ公開
◆梅沢富美男の投稿に反響
