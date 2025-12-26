『NHK紅白歌合戦』『日本レコード大賞』へ2年連続出場することが決定している新浜レオンが2026年、地元・千葉県白井市を皮切りに、LINE CUBE SHIBUYAファイナルまで、北は北海道から南は沖縄まで全国9都市を巡るツアー＜新浜レオン コンサートツアー2026＞を開催することが発表となった。

2025年に開催された自身初の全国ツアー＜新浜レオンファーストコンサートツアー 〜全てあげよう〜＞は、追加公演を含む全公演がソールドアウトを記録。若さ溢れるバンドやダンサーと共に会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

また、TVアニメ『名探偵コナン』エンディングテーマ「Fun! Fun! Fun!」は、日本レコード大賞 優秀作品賞を受賞。この年末には『第67回輝く！日本レコード大賞』および『第76回NHK紅白歌合戦』で同曲を披露することが決定している。

＜新浜レオン コンサートツアー2026＞チケットのファンクラブ最速先行受付は2026年1月9日12:00より。

■＜新浜レオン コンサートツアー2026＞

5月30日(土) 千葉・白井市文化会館

6月05日(金) 大阪・サンケイホールブリーゼ

6月12日(金) 広島・コジマホールディングス西区民文化センター

6月14日(日) 福岡・電気ビルみらいホール

6月28日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

7月10日(金) 北海道・札幌サンプラザホール

7月12日(日) 宮城・仙台市太白区文化センター楽楽楽ホール

7月19日(日) 沖縄・ミュージックタウン音市場

7月26日(日) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

【ファンクラブ最速先行受付】

受付開始：2026年1月9日(金)12:00〜

※申し込み対象となる新規入会は1月25日(日)まで。

