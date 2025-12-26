¡Ú¥³¥é¥à¡Û¥¢¥¸¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ê2¡Ë
ÆüËÜ¤Î¶áÂå»Ë¤¬¡¢¾ï¤ËÃ¦°¡¤ÎÊý¸þ¤À¤±¤Ç¿Ê¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶½°¡¤ò·Ç¤²¤¿¥¢¥¸¥¢¼çµÁ¤¬Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËËþ½£»öÊÑ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆüËÜ¤¬¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤òÃ¦Âà¤·¤¿1930Ç¯Âå¤¬¤½¤¦¤À¡£¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤ÈÏ¢ÂÓ¤·¡¢²¤ÊÆÄë¹ñ¼çµÁ¤Î¿¯Î¬¤ËÂÐ¹³¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÂçµÁÌ¾Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÈÆüËÜÈÇ¡É²Ú°ÐÃá½ø¹½ÃÛ¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤¬¹ü³Ê¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ã¦°¡ÏÀ¤Ç¤¢¤ì¶½°¡ÏÀ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âËÄÄ¥¼çµÁ¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂÐ³°³ÈÄ¥ÍßË¾¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢¥æ¡¼¥é¥·¥¢ÂçÎ¦¤ÎÎ¾Ã¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤òºÆ¹½À®¤·¤ÆÀ¯¼£Åª¡¦Ê¸²½Åª¤Ë°Ò°µ¤·¤Æ¤¤¿Æó¤Ä¤ÎËÄÄ¥ÀªÎÏ¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤òÄÌ¤¸¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤òÀï¾ì¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤ÎÀ®¤ê¹Ô¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÇÔÀï¸å¡¢Ê¸²½¹ñ²È¤ò·Ç¤²¤¿ÆüËÜ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎÆ±ÌÁÂÎÀ©¤Î²¼¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£·ÐºÑÉü¶½¤Ëî²¿Ê¤·¤¿Ëö¡¢À¤³¦Âè2¤Î·ÐºÑÂç¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢À¾Â¦Àè¿Ê¹ñG7¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÆÃ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÂç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¹ñ²È´Ö¤ÎÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´ç¹Ô¥â¥Ç¥ë¡×¤À¡£´ç¤¬·²¤ì¤ò¤Ê¤·¤ÆÈô¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¾å²¼¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿V»ú·¿¤À¡£ÆüËÜ¤¬ÀèÆ¬¤òÈô¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤í¤ò´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¡¦¹á¹Á¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î»ÍÎ¶¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ê¤ÉASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë½ô¹ñ¤¬¤¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë1970¡Á80Ç¯Âå¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¥â¥Ç¥ë¤À¡£ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤Ç¤¤¿²áµî¤È¤ÏÀ³Ê¤¬°ã¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤Û¤Ü°ìÀ¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤·¤«¤·1990Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ñºÝÊ¬¶ÈÂÎÀ©¤Ë»²²Ã¤·¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¤¬°ìÉô¤ÎÀèÃ¼»º¶È¤ÇÆüËÜ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄÉ¤¤±Û¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´ç¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ÏÊø²õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¼«¸Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î´íµ¡¤ò°ÕÌ£¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¼º¤ï¤ì¤¿30Ç¯¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¶ìÆñ¤Î»þ´ü¤âË¬¤ì¤¿¡£
¡þÃæ¿´»Ö¸þ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿ÊÀ³²
Â¿ÏÂÅÄÍÕ»Ò¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Îºî²È¤¬¤¤¤ë¡£20Âå¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¤½¤Î¸å40Ç¯°Ê¾å¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¾®Àâ¡¦»í¡¦µº¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Äºî²È¤À¡£ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Î¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤É¤Á¤é¤Ë¤âµ¢Â°¤¹¤ë¤³¤È¤òµñ¤à¡ÖÀº¿ÀÅªË´Ì¿¼Ô¡×¤ò¼«Ç¤¤¹¤ë¡£Èà½÷¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢À¾ÍÎ¿Í¤ÎÆóÊ¬Ë¡Åª»×¹Í¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ý¡Ý¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¿»ä¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦¡¿¤½¤ì¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¥¢¥¸¥¢¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¤½£¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Â¿ÏÂÅÄ¤¬¤³¤Î»í¤ò½ñ¤¤¤Æ¤«¤é¤ª¤è¤½40Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢À¾ÍÎ¿Í¤¬·ÚÊÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢ÅªÁ°Äó¡×¤ÎËÜ»³¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È»º¶ÈÎÏ¤ÇÀ¾ÍÎ¤ò¶¼¤«¤·¡¢À¤³¦¤òÊÆÃæÆó¶ËÂÎÀ©¤Ø¤ÈºÆÊÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¡¢²¿É´Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸«´·¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥¸¥¢¤¬¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤À¤³¦¤òÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆüËÜ¤âÆ±¤¸¤À¡£¤¤¤Þ¤äÃæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¡¦ÂæÏÑ¤È¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¸·¤·¤¤ÀèÆ¬Áè¤¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÏÈÏÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢ÌÁ¼ç¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥±ÛÅª¤Ê¼«¸ÊÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶À¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎºÆÄêµÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ïµæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¼«¸Ê¤ÎºÆÄêµÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¼«¤é¤Î»Ñ¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÈÀ¾ÍÎ¤È¤¤¤¦ÆóËç¤Î¶À¤Ë¸ò¸ß¤Ë±Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¶À¤Ç¤¢¤ì¡¢Ãæ¿´»Ö¸þ¤È¤¤¤¦³ÑÅÙ¤«¤éºÇ¤â¹ÎÄêÅª¤Ë±Ç¤ë¼«¸ÊÁü¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£Ãæ¿´»Ö¸þ¤Î¿´Íý¤Ï¿Í´Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÊÀ³²¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤À¡£
¥æ¥ó¡¦¥µ¥ó¥¤¥ó¡¿Á°¥½¥¦¥ëÂç³Ø¥¢¥¸¥¢¸À¸ìÊ¸ÌÀ³ØÉô¶µ¼ø