¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¤·èÃÇ¤ò¤·¤¿ÃËÀ¡×¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¶ìÆñ¡Ä¡È·ëº§Å¬Îð´ü¡É¤Ë¤Ï·Ú»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦5¤Ä¤ÎÌäÂê
¡½¡ÎÎø°¦¥³¡¼¥Á¡¦´Ø¸ýÈþÆà»Ò¡Ï¡½
¡¡YouTube¤ÇÆü¡¹¡¢Îø°¦¿´Íý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃË½÷¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¡×¼çºË¤Î´Ø¸ýÈþÆà»Ò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ÈÃË½÷¤Î¿´Íý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¸ÉÆÈ»à¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëº§³è¤»¤è
¡ÖÏ·¸å¤Ï°ì¿Í¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤«¡×¡Öµ¤¤Å¤±¤ÐµÙÆü¤ËÃ¯¤È¤â²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£Âç¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ä¼ñÌ£¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸ÉÆÈ¤Î±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÉÆÈ»à¡£Ã¯¤Ë¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤ËºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢ÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬º§³è¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤½º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤Î°Â¿´¤ä¹¬Ê¡¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»ëÅÀ¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡°ì¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤òµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¡¢¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ë¿²¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤â´³¾Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Í³¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼«Í³¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÉÔ°Â¤È»æ°ì½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¶âÁ¬Åª¤ËÉÔ¼«Í³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë40Âå°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ï½çÄ´¤Ç¤â»äÀ¸³è¤Ï¶õÇò¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¸ÉÆÈ¤¬¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¢º§³è¤Ï¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ê¤ë
¡¡·ëº§¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎø°¦¤ä³Ú¤·¤ß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°Â¿´¤ÎÅÚÂæ¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¸³è½¬´·¤Ï¼«Á³¤ÈÀ°¤¤¡¢ÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Ë°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹Áê¼ê¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¿´¤Î½¼¼Â´¶¤¬Áý¤·¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§¤¹¤ì¤ÐÁê¼ê¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸ÉÎ©¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êº§³è¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤¯»Ï¤á¤ë¤Û¤É¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÁªÂò»è¤Ï¶¹¤Þ¤ë
¡¡º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡Öº£¡×¤¬ºÇÎÉ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É½Ð²ñ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Ï¡Ö·ÐºÑÎÏ¤ä°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï½÷À¤â¿ÍÀ¸Àß·×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î·ò¹¯¤ä¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë°Ê¾å¡¢¼ã¤µ¤ä¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡×¡Öº£¤ÏË»¤·¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀè±ä¤Ð¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òºï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Î°Â¿´¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢º£Æü¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤Æü¡£»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¢¡¤º§³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤±¤ë¡×
¡¡º§³è¤ÏÁê¼ê¤òÃµ¤¹³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢²ñÏÃÎÏ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤Ëµ¤¤Å¤¯Êý¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò²þ¤á¤ë¤À¤±¤Ç¿¦¾ì¤Ç¤Î°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷À¤È¤Î²ñÏÃ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Å»ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â±ß³ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º§³è¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤Ï¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿ÍÀ¸Á´ÈÌ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë½¬´·¡×¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤Î¤âÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£³°¸«¤ä·ò¹¯¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÏ«¤ï¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼«¿®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£º§³è¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬³è¤³è¤¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
