「おっさんの武勇伝みたいなの、やめてくださいよ」忘年会で女性上司の“昔はモテた話”にツッコんだら激怒された32歳男性の苦悩
年の瀬が近づくと増えてくるのが、忘年会や飲み会での“やらかし案件”だ。
アルコールが入ると、普段なら「言わないでおこう……」と飲み込める言葉を、ついうっかり口にしてしまったり、態度に出してしまったり……。その結果、場の空気を凍らせてしまうこともあるかもしれない。
◆20年以上前の“モテ自慢”をする女性上司に失笑
「昔はモテていた」という武勇伝は、中年男性の専売特許だと思われがちだが、そんなこともないらしい。
「年配女性の昔すごかったエピソードって、どうあしらったらいいんですか？」と、ため息まじりに話してくれたのは、都内で営業職として働く西村敏哉さん（32歳・仮名）。彼は先日の忘年会で、女性上司の逆鱗に触れてしまったそうだ。
「女性社員が集まって『えー、すごい！』『本当ですか？！』と、すごく盛り上がっていたので、何の話か気になって近くの席に行ってみたんです」
話の中心になっていたのは、45歳の中堅女性社員だった。話の内容はというと--。
「彼女が20年くらい前に、芸能人やその卵とよく遊んでいた話や、すごくモテていたっていう話でした（笑）。ものすごくベロベロで、誰も手がつけられないというか……。みんな相手が上司だから、話を合わせるしかないって感じだったと思います」
だが、同期や後輩たちは、その上司が仲が良かったという芸能人やモテエピソードに、いまいち「ピン」ときていない様子だったという。
「芸能人といっても、誰もが知っている人じゃないから『誰？』っていう。でも酔っているからか、次から次へとその“芸能人”に電話をかけるんです。
当然、誰も電話に出ないし、僕らもどういう反応が正解かわからなくて……。みんなずっと苦笑いしていたから、空気を変えようと『おっさんの武勇伝みたいなの、やめてくださいよ（笑）』ってネタっぽく言ったら、『私を誰だと思っているのよ！』とブチ切れられました。いや、45歳の上司でしかないんだけど……とは言えませんでしたが、他の席はみんな失笑でしたね」
翌日、別の上司に呼ばれた西村さんは「あれはあかんよ」と軽く注意されたそうだ。
「マジで『なんでやねん！』って思いましたよ。絶対にみんなウザがっていたし、男がやったら相当文句を言われますよね？ なんで女は許されるの？
女性上司は今は独身ですが、既婚歴もあるし、年齢の割に綺麗な方ですよ。でも20年も前のモテ話をする人って、絶対に今はモテてないと思うんですよ。聞く方がしんどいって、わからないのかなぁ……」
◆同期の女性に「送ってほしい」と頼まれ、断ったら大惨事に……
また、こんな人もいる。都内で美容師として働く川西大さん（29歳・仮名）。
「忘年会で飲んでいたら、系列店で働く同期の女性美容師に、やたら絡まれたんですよ」
その女性とは、複数人で飲みに行ったことがある程度の関係で、「特別な感情は一切なかった」という。
「それが酔っ払って『送ってほしい』って腕を掴まれたんです。僕は彼女がいるので断って、『誰かこいつと同じ方面のやついない？』って、タクシーで相乗りできそうな人を探しました」
すると彼女は、「恥をかかされた」と言って号泣。忘年会自体は盛り上がり、いい雰囲気で終わったものの、周囲には川西さんが悪者のように映ってしまったようだ。
「女性陣からは、完全に『俺が無理やり誘って、同期が断れなくて泣いた』みたいな構図に見えたらしくて、『あんた何したのよ？』って」
川西さんは、「ここで自分が誘われて断った事実を言っても意味がない」と思い、「いや、酔っちゃったみたいだね」と歯切れの悪い返事をして、そそくさと帰ったという。
「帰り道、この話を、彼女と同じ店で働く男性美容師にLINEで愚痴ったら、『送っていかなくて大正解』って言われました。彼女、酔うとけっこう誰でもOKというか、すぐそういう関係になってしまうらしく、しかも口が軽いみたいで……。
万が一、致していたら、面倒なことになっていたのは確実でした。タイプじゃないっていうのもあったけど、行かなくて本当に良かったです（笑）」
忘年会に限らず、お酒が入ると気が緩みがちになる。だからこそ、人とは一歩引いた距離感を意識したほうがいいのかもしれない。楽しいはずの宴席が、「なかったことにしたい思い出」にならないためにも、お酒はほどほどにしたいものだ。
＜取材・文／吉沢さりぃ＞
【吉沢さりぃ】
ライター兼底辺グラドルの二足のわらじ。著書に『最底辺グラドルの胸のうち』（イースト・プレス）、『現役底辺グラドルが暴露する グラビアアイドルのぶっちゃけ話』、『現役グラドルがカラダを張って体験してきました』（ともに彩図社）などがある。趣味は飲酒、箱根駅伝、少女漫画。X（旧Twitter）：@sally_y0720
