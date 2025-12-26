来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）が26日、都内で会見を開き、代表選手8人を先行発表した。既に出場を表明しているドジャース・大谷翔平投手（31）らが名を連ね、韓国メディアは警戒感を強めた。

今回の発表では、大谷も含め、すべて投手の先行発表となった。MLBからは大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、松井裕樹（パドレス）の3投手。また、NPBからは大勢（巨人）、伊藤大海（日本ハム）、種市篤暉（ロッテ）、平良海馬（西武）、石井大智（阪神）の5投手が選出された。

井端弘和監督は大谷の投手起用について「まだ調整段階ですし、まだ投げ始めてもないという状態。そこはキャンプに入ってからかなと思います」と見通しを示した。

ただ、韓国メディア「OSEN」は「井端監督は投手のみ先に8名を発表した。大谷が投手リストに含まれている点が目を引く。WBCでも投打兼業が確定したことを意味する」「大谷を投手として発表したのは、投打兼業が確定したと解釈できる」と記し、警戒感を強めた。