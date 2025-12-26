高市政権と移民問題の行方 「他人を信頼できる社会」が民主主義の下地に？ 元国連職員が解説する日本の保守化
日本初の女性首相として高支持率を維持する高市政権だが、日中間の緊張、政府高官による核兵器保有発言など、外交問題が噴出している。
政策的には移民問題も大きな焦点だ。先日、テレビ番組内で日本保守党の北村晴男議員が移民について「国籍で絞る、というやり方もある」としたことに、実業家の堀江貴文氏が「差別主義」「最低の考え」と激高したことも話題になった。果たして保守とされる高市政権は、移民問題にどう向き合っていくのか？
元国連職員でロンドン在住の著述家・谷本真由美氏（Ｘでは“めいろま”としてフォロワー25万人）による新連載『世界と比較する日本の保守化』。第３回は、世界と異なる「日本の特性」と移民問題について考える。
◆◆高信頼型社会と低信頼型社会
連載第２回で日本の特性として他者と高い信頼関係がある「高信頼型社会（high-trust society）」について解説したが、アメリカの政治学者フランシス・フクヤマの指摘によれば、この高信頼型社会には日本だけではなく、ドイツや北欧諸国なども含まれる。
高信頼型社会は、社会資本の蓄積が存在するので実はこれが民主主義の下地となっている。
Values Surveys、Eurostat、OECD、国際通貨基金、世界銀行等のデータを使用して、各国の「他人を信頼するかどうか」というデータと豊かさの相関性を比較したデータによれば、豊かな国ほど高信頼型社会である傾向が高い。そしてそれらの国々はすべて民主主義国家であり、自由主義である。
なかでも最も信頼度が高いのは北欧各国であり、豊かさも飛び抜けているが、他人に対する信頼度も高い。
日本の傾向はアジアにおいては韓国とほぼ同程度であり、フランスやヨーロッパの主要国とほぼ同じである。
意外なことに、フクヤマの著書では「低信頼型社会」とされているアメリカも、近年のデータでは他人を信頼する人の傾向が高くなっている。
他人に対してあまり信頼度が高くないように見えるイギリスも、実は信頼度に関しては日本と大きな差がなく、経済レベルが似通っている欧州の他の国と似ているのである。
ポルトガル、ギリシャ、ルーマニア、スロバキア、セルビア、モルドバ、コソボといった国々は他人に対する信頼度がかなり低く、イラクやケニア、レバノンと大差ない。
この信頼度は、 他人全般に対しての意味であるが、広義な意味では社会の仕組み等も含んでいる。
つまり他人を信頼できるので、会社の雇用や雇用契約も信頼できる上に、政府の手続きや規制も信頼できる。いきなり仕組みがひっくり返る可能性が低いので、安心して仕事に取り組めるわけである。
また、このように他人を信頼できるという事は、その国の法律や規制に対しても信頼ができるということだ。
例えば、他人を信頼できるのであれば、政府の中にいる人々も信頼度が高いということである。
そしてこれは、契約や登記の仕組みが信頼できるということにつながる。信頼度が高い国だとそういった契約や登記というものがいきなり無効になってしまうことがまずありえない。 つまり、会や個人の資産がその国における仕組みによってきちっと保護されるということなのだ。
◆◆恐るべき低信頼型社会の実態
ところが、他人に対する信頼度が低い国ではそうではない。
例えば、私の知人にはスリランカの人がいるが、スリランカでは自分の家の敷地や庭をいきなり赤の他人に取られてしまうということが結構あるのだという。
ある日突然、赤の他人が自分の家に来て庭にいきなり線を引いたりロープを張ったりして、「ここは俺の土地だ」と言い張ることがあるのだ。したがって、この知人は海外に長期出張に行く際や旅行に行く際には、必ず親戚に家に来てもらって見張ってもらわないといけないと言っていた。彼は学者なのだが、そんなことだらけなので安心して学会に行くこともままならないのである。
