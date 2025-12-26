健康管理のプロは知っている「本当にボディケアグッズ」3選
柔道整復師のshuheiと申します。現在は表参道で整骨院を経営するかたわら、これまでトップアスリートやアーティストら5万人以上の施術を担当してきた経験をもとに、腰痛や肩こり、姿勢改善など多くの方にとって身近な健康に関する情報をSNSで発信しています。
◆年末年始におすすめの身体ケアアイテム
年末年始は忙しさや気ぜわしさで身体が疲れやすい時期です。特に、長時間の移動や忘年会、初詣などで体を酷使する機会が増え、気がつけば体調を崩しがちになります。そこで、心身ともにリフレッシュできるアイテムを手に入れて、ストレスを軽減し、快適に新年を迎えたいと考える方も多いのではないでしょうか。
今回は、TikTok動画を見ながらさまざまな商品を購入できる「TikTok Shop」で手に入る、年末年始におすすめの身体ケアアイテムをご紹介します。年末年始はスマホでTikTokを見る時間も長くなりがちです。せっかくなら身体を整え、良いスタートを切るための必須アイテムをチェックして、2026年を元気に迎えましょう。
◆◆正月の天敵・ぷよぷよお腹を撃退する「コロコロ腹筋ローラー」
従来の腹筋ローラーとは異なり、ローラーが二つになった静音設計で、マンションでも安心して使用できます。スプリングが付いているため体を起こしやすく、初心者向けの膝マットも付属しています。
膝立ちから始められるほか、上級者はつま先立ちでのトレーニングも可能。家族や親族が集まる場で、ゲーム感覚で取り組むのもおすすめです。
◆◆丸くなるのは猫でいい。寝ているだけで「首のばしストレッチ」
1日5〜9分、仰向けで横になるだけで、スマホの使い過ぎやデスクワークによって起こりやすいストレートネック対策ができるアイテムです。
首のカーブに合わせて枕の湾曲をフィットさせるシンプルな構造で、正月のだらだら時間に最適。接地面の突起がツボをやさしく刺激してくれます。首は繊細な部位のため、無理をせず短時間から使い始めてください。
◆◆脚が太くなるのは避けたい人に「太ももパタパタマシン」
ばねによる適度な負荷で、挟んだり潰したりすることで筋肉に刺激を与えられます。太ももだけでなく、腕やふくらはぎなど使い方は多彩です。
寒くて外に出たくないお正月こそ、洗面や歯磨きの時間などのスキマ時間を活用することで、内ももを鍛えられ、ダイエット効果や姿勢改善も期待できます。
年末の忙しい時期を乗り越え、やっと迎えるお休み。身体を労わるケアアイテムを取り入れてストレスを軽減し、健康的に2026年をスタートさせましょう。今回、ご紹介したアイテムは、TikTok ShopやAmazonなどで購入可能です。気になる商品があれば、ぜひチェックしてみてください。
【shuhei】
柔道整復師（国家資格）。5万人以上の施術経験、大相撲、女子ゴルフ、ラグビー、アーティストライブサポートなどのトレーナーを担当。現在は表参道、上野で著名人来院多数の店舗を構え、温熱施術を中心とするベストリ式温熱整体を考案し、腰痛肩コリのみならず冷え性、睡眠障害、姿勢の調整をおこなっている
