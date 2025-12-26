¡Ö»î¹ç¿ôÁý¤ä¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×°úÂà¤·¤¿¤¢¤È¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡¿Ãª¶¶¹°»ê
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤·¤Æ¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¡¢Âè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤âÌ³¤á¤ëÃª¶¶¹°»ê¤¬¡¢Æü¡¹¤Î·ãÌ³¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¯³Ø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌ¤Íè¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Ãª¶¶¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ê°Ê²¼¡¢Ãª¶¶¹°»ê»á¤Î´ó¹Æ¡Ë
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥¥ã¥ê¥¢26Ç¯¡£ºÇ¸å¤Î½ä¶È¤Ç´¶¤¸¤¿Ì¤Íè¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¡¢ºÇ¸å¤Î½ä¶ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¡ÖWORLD TAG LEAGUE 2025¡×¡¢´ü´Ö¤Ï11·î20Æü¡Á12·î14Æü¤Þ¤Ç¡£¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÌ¤ÏÀÄ¿¹¡£Æî¤Ï¼¯»ùÅç¡¢ºÇ½ªÀï¤Î·§ËÜ¤È¡¢À¾¤ØÅì¤ØËÌ¤ØÆî¤Ø¤È½ä¶ÈÃæ¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤â¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»î¹ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÇ¯´ÖÌó150»î¹ç¡£ÀÎ¤Ï200»î¹ç°Ê¾å¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ëè½µ¶âÍË8»þ¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¿·ÆüËÜ¤Î53Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»î¹Ôºø¸í¤Î·ë²Ì¡¢Ç¯´Ö¤ÎºÇÅ¬¤Ê»î¹ç¿ô¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê¥³¡¼¥¹¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¡¼¥¹¡©¤È»×¤ï¤ì¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÎÙ¸©¤ò½çÈÖ¤Ë²ó¤ì¤¿¤é°ÜÆ°¤â³Ú¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©¤ò±Û¤¨¤Æ¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¶á¤¤µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Î¥³¡¼¥¹¼è¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢±Ä¶È·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ûÎÓ²ñÄ¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤ÆÁÈ¤Þ¤ì¡¢ËèÇ¯¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î1·î4Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ÎÅÔ»Ô¤â¤É¤Î²ñ¾ì¤âºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤³¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ½é¤á¤Æ»î¹ç¤ò¤¹¤ëÂç²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤à¤Ä»Ô¡£
¡¡¤Ê¤ó¤ÈÁ°²ó¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢30Ç¯Á°¤À¤½¤¦¤Ç¡£¤È¡¢¤Ê¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®ÅçÁïÁª¼ê¤À¤±¤¬¡¢Á°²ó¤Î¤à¤ÄÂç²ñ¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¤à¤ÄÂç²ñ¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤Ï1200¿Í¡£ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç1000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¿·ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ç00Ç¯Âå¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÆ°°÷500¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÆüËÜÁ´¹ñ¤ò¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿ËÍ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆ°°÷¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥±¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¥ã¥ê¥¢¤Ï26Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î¤à¤ÄÂç²ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬¡¢µ×¤·¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤³¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤³¹¤òÃµ¤¹¤Î¤â¡¢º£¸å¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ç¤â»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÎÉ¤µ¤Ç¤¢¤êÂé¸ïÌ£¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡Ä¡Ä¡Ö2026Ç¯¤Ï¤â¤Ã¤È»î¹ç¿ô¤òÁý¤ä¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÃª¶¶¤Ï¡¢¤Û¤¯¤½¾Ð¤à¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢¡º£½µ¤Î¥ª¥ì¼Ò·±¡¡¡ÁThis Week¡Çs LESSON¡Á
¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î½ä¶È¡£¤Ç¤â¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤Ï¡Ä¡Ä
¡ãÊ¸¡¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡¼Ì¿¿¡¿©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ä
¡½¡Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ãª¶¶¹°»ê¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê³Æ®µ¡Á¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ï¡½
¡ÚÃª¶¶¹°»ê¡Û
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂè11Âå¼ÒÄ¹¡Ê¡Ç23Ç¯12·î½¢Ç¤¡Ë¤Ç¤¢¤ê¸½Ìò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Ö100Ç¯¤Ë°ì¿Í¤Î°ïºà¡×¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹181Ñ ÂÎ½Å101Ô
