大臣自ら体験し、その様子を動画で発信

小泉進次郎防衛大臣は2025年12月23日、埼玉県さいたま市の陸上自衛隊大宮駐屯地を視察し、その様子を自身の公式Xなどで公開しました。大臣は大宮駐屯地に所在する陸上自衛隊化学学校、中央特殊武器防護隊、および第32普通科連隊の各部隊を回り、隊員たちの訓練状況や装備品を確認しました。

【四つん這いじゃないと起きられない！】40kgの荷物背負い歩く小泉防衛大臣です（動画で見る）

視察先の「化学学校」は、陸上自衛隊においてCBRN教育の中枢を担う機関です。CBRNとは、化学（Chemical）、生物（Biological）、放射性物質（Radiological）、核（Nuclear）の頭文字を取ったもので、防衛省ではこれらを「特殊武器」と定義しています。また、併せて視察した「中央特殊武器防護隊」は、これらCBRN事案に対応する国内最大の専門部隊であり、陸上総隊直轄として全国を対象に24時間態勢で即応待機しています。

一方、「第32普通科連隊」は首都圏の防衛・警備を担う第1師団の基幹部隊として、埼玉県全域の災害派遣任務などを受け持っています。

小泉大臣は、化学防護衣や防護マスクを着用した隊員による除染訓練のほか、精鋭部隊の証である「レンジャー」の養成訓練を視察しました。その際、大臣自ら約40kgの重量がある背嚢（リュック）を背負う体験動画を公開。動画では、隊員のサポートを受けながら、地面に寝た状態から身体を横に倒して四つん這いになり、そこから力強く立ち上がって歩き出すまでの一連の動作が収められています。

この投稿は公開直後から大きな反響を呼び、24時間で「いいね」が5万件、リポストが約4800件を超え、インプレッション（表示回数）は124万件近くを記録しました。

SNS上では「レンジャーの訓練がいかに過酷かよくわかる」「40kgもの荷物を背負って平然と立ち上がる自衛官の凄さに驚いた」「見ているだけで腰を痛めそう」といったコメントが並んでおり、最前線で任務に当たる隊員たちの練度の高さと、身を挺して発信する大臣の姿が注目を集めています。