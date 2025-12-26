¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¡È·èÃå¡É¤«¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportskeeda¡Ù¤¬¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È·ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥Ï¥¤¥É»á¤Î¸«²ò¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¶ñÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤ËÇ®¿´¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¯¤é¤¤¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ï¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈà¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¾ò·ï¤Þ¤Ç¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥á¥Ã¥Ä¤ÈÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤âÃ»´ü·ÀÌó¤Ç·èÃå¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢º£²ó¤Î·ï¡ÊÃ»´ü´Ö¤Î·ÀÌó¤Ê¤É¡Ë¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ÆÈà¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£Ê¿¶ÑÇ¯Êð¤¬¹â¤¤·ÀÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¡Ê·ÀÌóÇË´þ¡Ë¸¢ÉÕ¤¤Î3Ç¯·ÀÌó¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î°Æ¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ËÈà¤¬¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò½õ¤±¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ä¥¢¥í¥ó¥½¤¬¤·¤¿¤è¤¦¤ËºÆ¤Ó»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤³¤½ËÜÍè¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¢¤ëÄ¶Âç·¿¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤â¥¢¥í¥ó¥½¤â1Ç¯¤Ç¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È5Ç¯Áí³Û1²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó242²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]