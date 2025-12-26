両備システムズ、札幌市の旅費事務の効率化を図る実証実験を開始
両備システムズはこのほど、北海道札幌市との官民連携事業として、生成AIおよびAIエージェントを活用した自治体の旅費事務を効率化する実証実験を実施することを発表した。実証期間は12月上旬〜2026年3月下旬までを予定している。
実証内容のイメージ
同実験は、両備システムズの自治体特化型内部情報システム「公開羅針盤V4庶務事務システム」へAI機能を実装し、旅費事務効率化・高度化に向けてAI適用時の課題分析や業務効率化の効果を検証するもの。
実証においては、出張の条件(旅行者、日程、場所など)に応じた経済的かつ合理的な出張行程案の自動作成、出張行程に基づく旅費の自動計算および審査業務の効率化などを主な対象としている。
両備システムズでは、「公開羅針盤V4」の旅費事務支援機能へ生成AIおよびAIエージェントを適用し、旅費システムを構築する。
予定しているAI実装は、「公開羅針盤V4」に入力された出張の条件から、札幌市の旅費規程に沿った出張行程の提案、職員に提示する出張行程が札幌市の旅費規程に沿っているかの評価、「公開羅針盤V4」の電子決裁基盤へ起案された旅費申請の事前審査の3点。
