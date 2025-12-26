サンワサプライは、2つのヒンジを搭載し、角度と高さが無段階で調整できるノートパソコン用スタンド「PDA−STN89S」を発売した。

360度回転台座によって、画面共有や省スペースでの利用も可能。姿勢改善や放熱にも配慮し、長時間のデスクワークを快適にサポートする。本体にマグネットが付着するため、各種マグネット製品と組み合わせて使える。

同品は、ノートパソコンを載せて使えるデスクトップスタンド。パソコン使用時の視線が高くなり、姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減する。360°自由に回転できる台座を搭載し、スタンドの向きをスムーズに調整できる。他の人に画面を共有したり、メインモニターの横にノートパソコンを設置する際に便利だとか。

ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができる。折りたたんでコンパクトにできるので、引き出しの中などに省スペースに収納可能。タブレットの設置も可能。キーボード操作やタッチペン操作時に役立つ。

スチール製でマグネット製品を取り付け可能。ケーブルホルダー等と併用すればコード類をスマートに整理できる。ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートによって、ノートパソコンに傷が付くのを防ぐ。底面に4つの滑り止めゴムシートがついているので、パソコン操作中もズレにくく快適に使用できる。

ノートパソコンと接する面には通気口があるので、熱がこもりにくくなっている。15.6インチまでの機器に対応しているとのこと。ノートパソコンだけでなく、タブレットでの使用にもおすすめだとか。耐荷重は3kg。適度な重量感と耐荷重でしっかり安定するので、安心してノートパソコンを使うことができる。

［小売価格］7040円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp