ワンズテラスで、水森亜土フェア開催。限定商品など80点以上が集結、ノベルティプレゼントも
ソニー・クリエイティブプロダクツは2026年1月7日〜2月11日、アーティスト・水森亜土のフェア『もっともっとLOVE亜土ちゃん』を、生活雑貨店「one'sterrace(ワンズテラス)」全店で開催する。
もっともっとLOVE亜土ちゃん メインビジュアル
同フェアは、昭和レトロと"カワイイ文化"を象徴する世界観を、バレンタインシーズンに合わせて展開する。
取扱い商品(一部)
期間中は、限定商品や先行販売品を含む80点以上のアイテムが集結する。注目のワンズテラス限定商品は、サガラ刺繍の巾着(1,628円)やミニトートバッグ(1,738円)。先行販売商品として、織刺繍缶バッジ(770円)や、シークレットフラットミニポーチ(770円)も販売する。
限定商品(巾着)
限定商品(トートバッグ)
オンラインショップでは初登場となる男女のぬいぐるみ(3,960円)も先行販売する。
オンラインショップ限定先行販売商品
実店舗で2,000円以上購入した人に向け、オリジナルミニミラーを配布するノベルティ企画も実施する。
ノベルティ オリジナルミニミラー
(C)ADO MIZUMORI
