ホテルニューグランドは、来年1月2日から、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店において、数量限定の「令和8年S.Weil福袋」を販売する。

カフェメニューとして人気の「ザ・コーヒー」や「S.Weilのモカソフトクリーム」を楽しめるチケットや、人気商品「コーヒービーンズチョコレート」や「フレーバーティー」など8種類（総額1万7328円）を、令和8年の正月にふさわしく8888円で販売するお得な福袋となっている（すべて税込）。来年も消費者へたくさんのおいしい幸せを届けられるよう、願いを込めて用意した。この機会にぜひ、楽しんでほしい考え。

［販売概要］

販売開始：2026年1月2日（金）10:00から＜売り切れ次第終了＞

※事前予約・取り置きは受け付けていない

小売価格：令和8年S.Weil福袋（限定88個）8888円（税込）

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店／045−534−3970（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp