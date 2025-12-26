Ìð¿á¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤â¤Ë·×ÎÌ¥¯¥ê¥¢¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¥Õ¥é¥¤µé
¡¡¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ï¢ÌÁ¡ÊIBF¡Ë¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤¬26Æü¡¢²ñ¾ì¤Î°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡ÊÎÐ¡Ë¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë50.7¥¥í¤Ç¡¢1²ó¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¤ò½ª¤¨¤¿Î¾¼Ô¤Ï¶áµ÷Î¥¤Ç¤Ë¤é¤ß¹ç¤Ã¤¿¸å¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê°®¼ê¡£²¦¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï2³¬µéÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÀï°ÊÍè¡¢9¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£½éËÉ±Ò¤¬·ü¤«¤ë¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖËÉ±ÒÀï¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç·ãÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈKO¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡36ºÐ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¸µIBF¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡£