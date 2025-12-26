¡ÈÇ¯Ëö´¨µ¤¡É¤ÇÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤ËÂçÀã...·²ÇÏ¤äÄ¹Ìî¤Ê¤É¤Ë·ÙÊó¤â¡¡Ç¯ÌÀ¤±4Æü¤´¤í¤«¤éºÆ¤ÓÂçÀã¤Î¶²¤ì¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤¬Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À
¡ÖÇ¯Ëö´¨µ¤¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏËÌÎ¦¤ä»³±¢¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Ç¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨µ¤¤¬Î®¤ì¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢25ÆüÌë¤«¤éÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¡¦¾®Ã«Â¼¤Ç¤Ï26Æü¤À¤±¤Ç62Ñ¡¢Ê¼¸Ë¡¦ÅÆÏÂÌî¹â¸¶¤Ç¤Ï43Ñ¹ß¤êÀÑ¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀ¤±Êý¤«¤é¹ß¤ê»Ï¤á¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÀÑ¤â¤ë¤È¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹ß¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤²¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢·²ÇÏ¸©¤äÄ¹Ìî¸©¡¢¿·³ã¸©¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂçÀã·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÑÀã¤ÎµÞÁý¤äÌÔ¿áÀã¤Ë¤è¤ë¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
26ÆüÌë¤«¤é27ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é»³±¢¤Þ¤Ç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï26Æü¡¢ÆüÃæ¤Ç¤â¶ÉÃÏÅª¤ËÂçÀã¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯ÌÀ¤±4Æü¤´¤í¤«¤éºÆ¤Ó¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä¹Ìî¸©¤ä·²ÇÏ¸©¤ÎËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»¼è¸©¤È²¬»³¸©¤òÁö¤ëÊÆ»Ò¼«Æ°¼ÖÆ»¤Ç¤Ï¡¢26ÆüÄ«¤«¤éÎ©¤Á±ýÀ¸¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉÅªÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¹ç¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÊÆ»Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸´Ö¤ÎÁ´Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò½ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÅßÍÑ¤Î¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤Ê¤É·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ÈÁ´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Î°ìÉô¤Î¶õ¹Á¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ55ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó5500¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£