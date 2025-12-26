人気猫イヤホン福袋も登場だニャ！ラディウスがイヤホンの福袋を発売
ラディウスは、2026年1月7日の10時から「ラディウス福袋2026」を、radius ONLINE SHOP限定・数量限定で販売する。
猫イヤホン＆限定お出かけポーチセット
"猫イヤホン"として話題のラディウス人気製品「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に、限定特典「お出かけポーチ」をつけた特別な福袋が登場する。「お出かけポーチ」は前面がクリア素材で、中に入れたイヤホンの姿が見える仕様となっており、カラビナ付きで持ち運びにも適している。価格は8,822円。
そのほか、フラッグシップモデル「W(ドブルベ)シリーズ」や、重低音の「VOLTシリーズ」、ポータブルDACアンプなどを網羅した「ラディウスの極み！W・VOLT・DACが全部入った究極のオールスター福袋」(12万円)も、限定5袋用意する。
また、スマートフォンでハイレゾ音源を楽しむためのDACと有線イヤホン、LDACコーデック対応の完全ワイヤレスイヤホンが付いた「スマホでハイレゾ聴いちゃおう！DACアンプ＆ハイレゾ重低音イヤホン＆TWSセット」(2万円)も10袋限定で販売する。
