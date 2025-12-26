吉田カバンが神戸三宮に新コンセプトストア「PORTER KOBE」をオープン、G-SHOCKコラボアイテムも発売
吉田カバンは、兵庫県神戸市中央区三宮町に新たなコンセプトストア「PORTER KOBE」を2026年1月10日にオープンする。オープン当日は「G-SHOCK×POTR」コラボモデルの同時発売を予定。
PORTER KOBEは、自然と都市が融合する港町・神戸三宮に立地し、ホテルのロビーやライブラリーをイメージした内装。モルタル、大理石、ラタンなど多様な素材を取り入れ、既存のPORTER STOREとは異なる唯一無二の雰囲気を追求するとしている。
PORTERの新シリーズ「FREE STYLE」に加わった、限定カラーの「TURQUOISE（ターコイズ）」
オープンを記念して、吉田カバンの創業90周年に合わせた限定カラー「FREE STYLE TURQUOISE」など完売したアイテムを用意。また、オープン日には、カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」とのコラボレーションウオッチ「G-SHOCK×POTR」も発売する予定だ（「G-SHOCK×POTR」の詳細は後日発表）。
G-SHOCK × POTR
今回のPORTER KOBEは、PORTERブランドにとって旗艦店の「PORTER OMOTESANDO」に次ぐ二店舗目。PORTER KOBEは二階建ての店舗となり、限定アイテムやコラボレーション商品、世界各地を巡って厳選したアイテムなどを展開していくという。
店舗名：PORTER KOBE
オープン日：2026年1月10日
営業時間：11:00〜20:00
所在地：兵庫県神戸市中央区三宮町3丁目6-1 神戸BAL ANNEX2
