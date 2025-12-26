『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニープラスで全話独占配信中。



人気ゲーム「ディズニー ツイステッドワンダーランド」のリリースから時を経て、再びゲーム第1章の物語を演じることになったボイスキャスト陣。最終話が配信されたばかりのいま、リドル・ローズハートのボイスキャストを務める花江夏樹に、改めてアニメーションへの想いを聞いた。

――アニメーション制作が決まった時のお気持ちはいかがでしたか？

「ゲームの収録時から『これはアニメーションにしたら面白いだろうな』という感覚があったので、すごく嬉しかったです。ただ、ゲームの収録が結構大変な部分もあったので、また一からゲーム第１章の物語を演じていくのは『大変そうだな』とも思いました(笑)」

――アニメーションならではの注目ポイントはいかがでしょうか？

「キャラクターたちが動いて、表情も豊かに描かれます。あと、ディズニー作品といえば音楽が重要だと思うのですが、ゲームをプレイされている方にはお馴染みの楽曲から、新たなものまで、アニメーションならではの融合が楽しめてさらに魅力が伝わるのではないかと思います。」

――久しぶりにゲーム第1章の物語を演じてみていかがでしたか？

「ゲームだとストーリーもかなり進んでいて、リドルもかなり優しくなっているんです。僕の中でもそういうイメージがついているので、そこを一度忘れて、初登場時の厳格で法律に縛られているような怖さを出すのが難しかったですね。アニメーションで演じてみたら『こんなに怒ってたかな？』って思うぐらい毎回怒っていました(笑)」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』リドル・ローズハート(CV：花江夏樹) (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

――アニメーションのアフレコはどんな様子でしたか？

「ゲームの収録としては珍しく、第1章はハーツラビュル寮のボイスキャストが集まって収録できていたこともあって、みんなと一緒に収録すること自体は初めてではなかったんです。ボイスキャストのみんなも「ツイステ」が大好きなので、アニメーションのアフレコ現場も楽しく和やかで良い雰囲気でした。今回は阿座上洋平くんがボイスキャストを務める円満雄剣が登場するので、それはすごく新鮮でしたね」

――リドルの"怒り"の演技には、どんな難しさがあるのでしょうか？

「彼が怒る理由というのが、寮生たちが＜ハートの女王＞の法律に違反しているからなのですが、そのルール自体が僕たちには理解できないような理不尽なものが多いので、まず怒りの気持ちを作ることが大変です。ただ、彼がなぜこんなにもルールに囚われているかというと、幼い頃からの教えが関係していて。それ以外の価値観を知らないことへの恐怖心もあると思うんです。そこに人間らしさや切なさを感じるので、ただ怒っているだけでなく、そういった背景も感じさせられるように怒りを表現できたらいいなと思って演じました」

――アニメーションには現実世界から＜ツイステッドワンダーランド＞に迷い込んだ高校生の円満雄剣が登場しますが、彼の存在はどんな変化をもたらしましたか？

「ゲームのときは、監督生がどんな人なのか、特定の人物像があるというよりは、不特定多数に対して語りかけているようなイメージもあったんです。それが今回、雄剣という存在として明確になったことで、それに対峙するリドルも新たな表情を見せるようになったなと。物語に新しい風を吹かせつつ、キャラクターたちの関係性をより際立たせてくれる存在だと思います」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

――リドルが率いるハーツラビュル寮の魅力はいかがでしょうか？

「まず衣装が好きですね。初めて資料をいただいたときから、すごく可愛いなと思っていました。あとは寮生たちがみんな個性的なんですけど、トレイやケイトのようにリドルに従う者もいれば、エースのように反発する者もいる。性格もタイプがバラバラですけど、それぞれに自分の信念を持っているので、絶妙なバランスだなと思いました」

――＜ハートの女王＞の法律で気になるルールはありますか？

「全部だいぶ理不尽な感じはしますけど、第53条の『盗んだものは返さなければならない』はちゃんとしていますよね(笑)。ハートの女王もネタ切れでちょっと入れてみたのかなと思ったり...。すごく基本的なことなのに第53条なんだなと、今さらながら気づきました(笑)」

――もしご自身が＜ツイステッドワンダーランド＞の世界に入ったら、どの寮に入ってみたいですか？

「ハーツラビュル寮はルールに厳格すぎてちょっと難しそうですよね...。ほかの寮もそれぞれ大変そうだから、入らない(笑)。教師みたいな立場で関われたらいいなと思います」

――最終話まで配信中ということで、これから全話一気見される方もいらっしゃるかと思います。最後に、これからアニメーションをご覧になる方へメッセージをお願いします

「このアニメーションを見てくだされば、「ツイステ」の世界観や物語の魅力が伝わると思います。リドルをはじめ、ハーツラビュル寮生のことを好きになってくれるような物語になっているはずです。リドルの成長や変化にも注目して楽しんでください！」

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』 (C)2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

文＝HOMINIS編集部

■『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」 ディズニープラスで独占配信中

■第1話・第2話がディズニープラス公式YouTubeチャンネルにて期間限定無料配信中【2026年2月6日(金)16:59 まで】

