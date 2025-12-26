鈴木おさむ氏、妻・森三中大島＆息子と“海ほたる”へ 家族3ショットに「親近感湧く」「成長感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】元放送作家の鈴木おさむ氏が12月24日、自身のInstagramを更新。家族で過ごしたクリスマスの様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳元放送作家「息子さんすぐに身長追い越しそう」家族3ショット公開
鈴木氏は「今日はクリスマスイブ」と綴り、東京湾アクアラインの海ほたるパーキングエリアを訪れた際のファミリーショットを公開。「お寿司を食べにいきました メリー寿司スマス」とジョークを交え、妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸、そして長男の3人で、夜の海をバックににこやかに並んだ家族ショットを公開している。
この投稿に「素敵な家族」「いいお父さん」「寿司スマス笑った」「親近感湧く」「いい思い出になりますね」「息子さんすぐに身長追い越しそう」「成長感じる」「楽しいクリスマス」とコメントが集まっている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
◆鈴木おさむ氏、クリスマスのファミリーショット公開
◆鈴木おさむ氏の投稿に反響
