¥¿¥¤·³¤ÎÃæ¹ñÀ½¼çÎÏÀï¼Ö¡¢ÀïÆ®Ãæ¤Î¡ÖË¤¿ÈÇËÎö¡×¤Ç¼«ÌÇ¤¬Áê¼¡¤°
¥¿¥¤Î¦·³¤¬±¿ÍÑÃæ¤ÎÃæ¹ñÀ½¼çÎÏÀï¼Ö¡ÖVT4¡×¤ÎË¤¿È¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢·³¤È¤ÎÀïÆ®Ãæ¤ËÇËÂ»¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î»ö°Æ¤Ï¡¢Æ±Àï¼Ö¤Î¼ÂÀï´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëÂÑµ×À¤ä¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ºº·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î±¿ÍÑ¤äÉ¾²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¸½ÃÏ»þ´Ö12·î13Æü¡¢·³»öÀìÌçµ¼Ô¥ï¥Ã¥µ¥Ê¡¼¡¦¥Ê¥Ì¥¢¥à»á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥Ú¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖVT4Àï¼Ö¤¬ÀïÆ®¤ÎºÇÃæ¡¢Ï¢Â³¼Í·â¤ò¹Ô¤¤¡È¼«¤é¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë·Á¤Ç¡ÉË¤¿È¤¬ÇËÂ»¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Î¦·³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½¤Éüºî¶È¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇËÂ»¤ÎÀµ³Î¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊ¼´ïÉôÌç¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾è°÷3¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤Î¦·³¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¡¦¥¹¥Á¥ã¥¹¥ï¥óÉûÊóÆ»´±¡ÊÂçº´¡Ë¤Ï¡¢Ë¤¿È¤ÎÂ»½ý¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀïÆ®Ãæ¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼Í·â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»½ý¤¬À¸¤¸¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¸¶°ø¤òÃÇÄê¤Ç¤¤º¡¢ÀìÌçÉô½ð¤Ë¤è¤ë¾ÜºÙ¤Êµ»½ÑÄ´ºº¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Æü¤Ë¤âÊÌ¤ÎVT£´Àï¼Ö¤ÎË¤¿È¤¬ÀïÆ®Ãæ¤ËÇËÎö¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¿¥¤Î¦·³¤Ï¸ø¼°È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿Àï¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤¬SNS¤Ç½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¶õÊì¤Ë¡Ö¿¼¹ï¤Ê·ç´Ù¡× ¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ÛÎã¤Î»ØÅ¦¡Ë
VT4Àï¼Ö¤Î¼çË¤¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éµ»½ÑÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢¼«¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë125mm³ê¹ÐË¤KBA-3¤À¡£¥¿¥¤Î¦·³¤Ï¡¢Æ±¤¸¹½Â¤¤Î¼çË¤¤òÈ÷¤¨¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ½T-84Àï¼Ö¤â±¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤È¤ÎÀïÆ®¤Ë¤âÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎË¤¿È¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£
¥¿¥¤Î¦·³¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤·¤À¤¤¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÀ½Àï¼Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£