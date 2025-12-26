11月6日、阪神は和田豊氏（一・二軍打撃巡回コーディネーター＝63歳）のヘッドコーチ就任を発表した。藤川球児監督は自身より18歳年上の監督経験者をヘッドコーチに置く体制でリーグ連覇、日本一を目指すことになる。阪神担当記者が言う。

【写真】試合前に話し込む、現役時代の藤川球児と和田豊元監督

「和田氏は2012年から2015年まで一軍監督を務め、退任後は背広組として球団オーナー付シニアアドバイザーや球団本部付テクニカルアドバイザーを歴任。岡田（彰布）政権では二軍監督として現場に戻った。そして、藤川政権1年目は一・二軍打撃巡回コーディネーターに。監督経験者が同一球団のヘッドコーチに就任するのは異例です。しかも（藤川）球児監督は1年目にヘッドコーチを置いていなかった。

在阪スポーツ紙もコーチ経験のない監督がヘッドコーチを置かないことに批判的だったが、ぶっちぎりのリーグ優勝を果たした。番記者たちをねじ伏せた格好になっていただけに、和田氏のヘッドコーチの就任発表に首を傾げる声は少なくない。和田氏はヘッドコーチ経験がなく、18歳年上の元阪神監督ですからね。しかも球児監督から"連覇のために力を貸してほしい"とお願いしたという。就任の経緯も含めて謎だらけです」

在京の編成担当者は「阪神がヘッドコーチ置いたのは、スター監督を守るため」だと見る。

「何かあった時に監督の身代わりになって責任を取るためでしょう。藤川監督が希望したというより、球団がアドバイスしたのだと思う。つまり球団は藤川監督を長期政権にしたい。通常はヘッドコーチや二軍監督に次期監督候補を置いて経験を積ませようと考えるが、阪神は和田氏、平田勝男氏がヘッドと二軍監督に配された。この両者に共通しているのは"監督を蹴落として自分が…"というタイプじゃないこと。この2人を据えたということは、藤川監督に長期政権を実現させる狙いが透けて見えます」

今季は独走でリーグを制したが、来季に向けてリスクがないわけではないと在阪のスポーツ紙デスクが続ける。

「藤川監督は"リーグ優勝した2025年のチームを壊す"と公言している。岡田監督から引き継いだチームを大きく改造したいのでしょう。ドラフト1位の立石（正広＝創価大）、ドラフト2位の谷端（将伍＝日大）は即戦力といわれ、立石をサードに、谷端をショートにという可能性がある。特に立石をサードで使った場合、佐藤（輝明）をライトで使うことになる。

ライトの森下（翔太）をセンターに回し、肩に衰えが見える近本（光司）をレフトにコンバートさせるなど大改革となる。成功すれば藤川采配は絶賛されるが、失敗すれば在阪メディアに叩かれる。その時の防波堤であり、その責任を取るのがヘッドコーチということになるのでしょう」

コーチ陣が機能していなかった

今季の戦いぶりを振り返って、阪神OBのひとりはこう話す。

「藤川政権の1年目はコーチ陣が機能していなかった。チーフコーチ制を敷いて、その集約を藤本（敦士）総合コーチがやっていたが、結局は藤川監督が投手起用はじめ、攻撃の作戦面から一軍二軍の入れ替えまでほとんどの指示を出していた。ほとんどのコーチが微妙に45歳の藤川監督より年上。年上のコーチとのコミュニケーションがうまくいっていたとは言い難い。藤本総合コーチの上に和田ヘッドを置くことで、緩衝材の役割を期待しているのでしょう」

このオフにはコーチの退任や配置転換もあった。前出・阪神OBが続ける。

「なかなかうまくいかなかったところを配置換えなどしたのでしょう。退任した投手コーチの金村暁氏（49歳）に代わって二軍から藤川監督と同学年の江草（仁貴＝45歳）を二軍から引き上げ、一軍バッテリコーチの野村克則（52歳）を二軍に配置換え。日高剛（48歳）を引き上げた。ペナント終盤は藤川監督が先発を金村氏や野村氏には伝えなかったという話も聞きます。

和田ヘッドは監督に進言するタイプではないが、忠実に物事を進められる。フロントにもいた人で、フロントと現場のパイプ役になれる。球団はそこに期待しているのではないか」

和田氏は阪神の監督を4年間務め、就任1年目は現役だった藤川監督が投手キャプテンとしてストッパーで活躍したが、チームは5位に低迷。オフに海外FAを行使してメジャーに移籍している。そうした経緯を踏まえて前出の在阪のスポーツ紙デスクはこう言う。

「藤川監督が和田ヘッドの采配を評価しているとは思えません。和田体制の2年目以降は2位、2位、3位とAクラスだったが、優勝が狙える選手を抱えながら優勝が1度もない。特に2014年は首位打者（マートン）、打点王（ゴメス）、最多賞（メッセンジャー）、最多セーブ（呉）、最優秀中継（福原忍）、最多奪三振（メッセンジャー）などタイトルホルダーやベストナイン、ゴールデングローブなど多く抱えながら巨人に7ゲーム差の2位だった」

元デイリースポーツ編集局長でスポーツジャーナリストの平井隆司氏はこう見る。

「和田氏はコーチや監督時代、試合中に気が付いたことを克明にメモしていた。試合後、何枚ものメモを見ながら囲み取材に応じる几帳面なところがある一方、"決断力がない""采配に一貫性がない"といった批判を浴びていた。

戦力云々というよりも、大胆さや思いきりの良さがないというか、ここ一番で勝負ができなかった監督だった。フロントからは"もう少し大きな声を出したり、選手を叱り飛ばすぐらいしてほしい"という声もあった。やはり物足りなかったのではないか。

球団や藤川監督が、首脳陣に和田氏のような几帳面なところが欠けていると思ったのかもしれないし、頼んだ仕事をきっちりとしたことをやるタイプ。そういう面では監督も扱いやすいとは思うが、果たして和田氏が藤川監督の背中を押せるのか、藤川監督が一目置いているのかなど、ヘッドコーチとしてサポートできるのか不安視する声があるのいうのも事実です」

果たしてこの新体制で球団史上初のリーグ連覇を成し遂げられるのか。