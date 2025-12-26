「今年の疲れ、今年のうちに」「寝ても疲れが抜けない人へ」年末の体をいたわる“本命リカバリーウェア”
年末にかけて疲れがたまりやすい時期を迎え、着て寝るだけで休息をサポートする「リカバリーウェア」への関心が高まっている。血行促進や体温コントロールを目的とした特殊素材を用いた商品が多く、睡眠時やリラックスタイムに取り入れやすい点が特徴だ。本記事では、TENTIALのBAKUNEやVENEXをはじめ、年末の疲労対策として選ばれているリカバリーウェアを紹介する。
【画像】「着て寝るだけでラクになる」バクネ、ベネクスほか人気のリカバリーウェア
[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット
年末にかけて疲労が蓄積しやすい時期でも、着用するだけで休息をサポートできる点から注目されているリカバリーウェア。血行促進を目的とした特殊素材を使用し、就寝時の体を温めやすい設計が特徴だ。スウェットタイプで動きやすく、部屋着としても取り入れやすい。
＜おすすめポイント＞
一般医療機器として登録
季節を問わず使いやすいスウェット仕様
寝起きの体の重さが軽減されたとする声もある
[ベネクス] リカバリーウェア 一般医療機器 スタンダードドライ＋
忙しさが続く年末でも、締め付けを感じにくく着用できる点が評価されているモデル。ゆとりのある設計で、就寝中の体の動きを妨げにくい。吸汗速乾性のあるドライ生地を採用し、季節を問わず使いやすい。
＜おすすめポイント＞
ゆったりした着用感
ドライ素材で季節を選ばない
一般医療機器として血行促進効果を期待
[ベネクス] リカバリージャージ ジップアップジャケット ロングパンツ 上下セット
年末年始の外出や在宅時間が増える時期にも対応しやすいジャージタイプ。自宅でのリラックスタイムから、軽い外出まで幅広いシーンで使える。
＜おすすめポイント＞
部屋着と外出着を兼ねられる
ハリのある素材感
運動後や休息時の着用にも向く
[ルアンナジェナ] リラクシングウェア 裏起毛 長袖 上下セット
寒さや冷えを感じやすい年末シーズンを想定し、背中や腰を中心に設計されたモデル。裏起毛仕様で、冬場の就寝時にも取り入れやすい。
＜おすすめポイント＞
背中・腰部分にポイント設計
裏起毛で保温性が高い
男女兼用で選びやすい
[SIXPAD] 公式ストア限定 シックスパッド リカバリーウェア/Recovery Wear 限定セット
年末の疲労を意識し、コンディショニング目的で選ばれることの多いモデル。体を包み込むような着圧設計で、リラックス時の着用にも向いている。
＜おすすめポイント＞
一般医療機器として血行促進をサポート
程よい着圧設計
ブランド認知度が高く、贈答用にも
[Recoverypro Lab.] 疲労回復ウェア 長袖クルーネック ロングパンツ 上下セット
価格と機能のバランスから、年末の疲労対策をきっかけに選ばれるケースも多いモデル。男女兼用で着用でき、リブ付き仕様により動きやすさにも配慮されている。
＜おすすめポイント＞
一般医療機器対応
リラックスしやすい着用感
価格と機能のバランスが良い
年末は生活リズムが乱れやすく、疲労を感じやすい時期でもある。リカバリーウェアは、就寝時や自宅での休息時間に無理なく取り入れられる点が特徴だ。年内の疲れを持ち越さないための一つの選択肢として、用途や着用感を比較しながら選んでほしい。
