『呪術廻戦』『葬送のフリーレン』続編ずらり J:COM STREAM、2026年冬アニメを順次見放題で配信
J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」が、2026年1月から冬アニメを順次見放題で配信する。『呪術廻戦』「死滅回游 前編」や『葬送のフリーレン』第2期、『【推しの子】』第3期といった人気シリーズの続編に加え、話題の異世界作品も多数そろえたラインアップとなる。
注目作の1つが、1月9日から配信される『呪術廻戦』「死滅回游 前編」だ。原作はシリーズ累計発行部数1億5000万部を超える大ヒット作で、アニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」も世界的な反響を呼んだ。第3期となる本作では、五条悟が封印された後の世界を舞台に、虎杖悠仁たちの過酷な戦いが描かれる。特級術師・乙骨憂太の登場など、物語はさらに緊迫感を増していく。
1月17日からは『葬送のフリーレン』第2期が配信開始となる。勇者と共に魔王を倒した後の世界を描く斬新な設定で支持を集めた同作は、アニメ第1期が放送され大きな話題となった。第2期では、フリーレン一行が魂の眠る地・オレオールを目指し、北へと旅を続ける姿が描かれ、道中での新たな出会いや試練が物語を彩る。
さらに、1月15日からは『【推しの子】』第3期を配信。芸能界を舞台にした衝撃的な展開で注目を集めてきた本作は、アクアやルビー、有馬かな、黒川あかねらのその後が描かれる。実写化も果たした人気作の新章として、ファンの期待が高まる。
このほか、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』や『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』など、異世界ファンタジー作品も充実。1月4日から2月にかけて、多彩なジャンルの新作・続編アニメが順次配信される予定だ。
【2026冬アニメ配信作品ラインアップ】（配信開始日順）
●1/4（日）配信開始
・勇者パーティを追い出された器用貧乏
●1/5（月）配信開始
・多聞くん今どっち！？
●1/6（火）配信開始
・花ざかりの君たちへ
・わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）
●1/7（水）配信開始
・ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS 第2期
・最推しの義兄を愛でるため、長生きします！
・死亡遊戯で飯を食う。
・Fate/strange Fake
・勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録
●1/9（金）配信開始
・綺麗にしてもらえますか。
・呪術廻戦 死滅回游 前編
●1/10（土）配信開始
・拷問バイトくんの日常
・透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜
●1/11（日）配信開始
・違国日記
・幼馴染とはラブコメにならない オンエアver.
・29歳独身中堅冒険者の日常
●1/12（月）配信開始
・エリスの聖杯
・地獄先生ぬ〜べ〜
・真夜中ハートチューン
・勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。
●1/13（火）配信開始
・異世界の沙汰は社畜次第
・お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜
・「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい
・カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編
・TRIGUN STARGAZE
・ハイスクール！奇面組
・魔王の娘は優しすぎる!!
・魔都精兵のスレイブ2
●1/14（水）配信開始
・DARK MOON -黒の月:月の祭壇-
・デッドアカウント
●1/15（木）配信開始
・悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される
・【推しの子】第3期
・シャンピニオンの魔女
●1/16（金）配信開始
・姫様“拷問”の時間です 第2期
・ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜
・ほっぺちゃん 〜サン王国と黒ほっぺ団の秘密〜
●1/17（土）配信開始
・うるわしの宵の月
・カヤちゃんはコワくない
・人外教室の人間嫌い教師
・葬送のフリーレン 第2期
・勇者のクズ
●2/11（水）配信開始
・Duel Masters LOST 〜忘却の太陽〜
