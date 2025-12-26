子どもの後追い期に悩む3児の母が投稿した、ワンオペの1日を映した動画がInstagramで話題です。どこにいても、常にママを追いかける1歳の末っ子ちゃん……！後追い期のあるあるが詰まった動画に、「母人生のなかで、一番のモテ期ですね♡」「毎日ママたちお疲れさま！！」と反響が寄せられました。



【動画】1歳末っ子ちゃんの後追い期、これがワンオペの日常です

扉の間に顔を押し付けて、ママのそばに行きたくて泣いている末っ子ちゃんの姿から動画は始まります。生後7カ月頃から始まったという後追いは勢いを増し、1歳2カ月になった現在でも継続中。



キッチンで家事をしているママの足元に、泣きながらしがみつく末っ子ちゃん。ママは、一旦手を留めて、末っ子ちゃんをぎゅっと抱きしめます。片手で抱っこしながら家事を進めるのも、ひと苦労です。



「ちょっとでも動こうもんなら、足にまとわりついて離れない」ママがどんな場所にいても、絶対に離れたくない末っ子ちゃん。お風呂掃除をしているママにも足元にべったりとくっつきます。とても可愛らしく映りますが、ママは大変……！



「お兄ちゃんに遊んでもらってご機嫌なときもあるけど」と、お馬さんになってくれているお兄ちゃんに乗っかり、楽しそうに遊ぶ末っ子ちゃんの姿が映るも、やっぱりみんなが離れると泣いてしまい『ひとりが嫌』な末っ子ちゃん。「扉閉められるのも嫌」「トイレ待つのも嫌」と、ママのトイレにもついてきてしまいます……。



そして、トイレのスリッパを嬉しそうに両手で持ってきてしまう末っ子ちゃん。「余計なことをして、手洗い作業を増やす…」と、ママがテロップでぼやきつつ、末っ子ちゃんを抱っこして手を洗います。



眠たさが重なると、更に悪化する後追い……。ママは、ママの匂いがたっぷりと付いた服を末っ子ちゃんにかぶせて、バウンサーへ寝かせます。ママの匂いで安心させながら、さすが3児の母。手慣れた手つきでバウンサーを揺らし、そのまま寝かしつけました。



「ルマンド一気食いくらいせな、やってられないぜ」貴重な1人時間にお菓子のルマンドを一気に食べたママ。食べたあとの大量のゴミが、ママの疲れを表しています。まだおもちゃで散らかった部屋の片隅で、ママの匂いに包まれながらバウンサーですやすやと眠る末っ子ちゃん。そんな末っ子ちゃんの愛らしい寝顔を見ながら、「2時間は寝てくれ！」と切実に願ってしまうママでした。



動画を撮影したママ（＠ku___vlog）に話を聞きました。10歳の長男くん、7歳の長女ちゃん、1歳の末っ子ちゃんの3きょうだいを子育て中です。



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「こんなにたくさんの共感や、温かいコメントをいただけると思っていませんでした。後追いに悩んでるのは私だけじゃないだと救われました」



ーーお兄ちゃんとお姉ちゃんのときも、後追いはありましたか？



「上2人も後追いはありましたが、ここまでひどくはなかったです。末っ子はとにかく、私と一心同体でないと世界が終わるのかというくらい泣くので大変です……」



ーー3人のお子さんの子育てをされているなかで、大変と感じること、楽しいと感じることを教えてください。



「3人いて大変なことは、3人が3人とも要求がバラバラすぎることです（笑）。すべての要求を一度に応えるのは難しいですね。楽しいことは、何をやっても盛り上がることです！3人いれば、少し母がふざけると大喝采なので誇らしくなります（笑）」



ーー同じ『後追い問題」と向き合うママたちに、伝えたい思いは？



「『こんなにも後追いされるほど私は愛されてるんだ！』と思って、今を頑張りましょう！！」



子育てのリアルな日常を映した動画と、テロップで添えられたママの心の声に多くのコメントが寄せられました。



「ルマンド一気食い…わかりすぎます！」

「毎日大変ですよね、すごく分かります。私もいろんなお菓子をちょこちょこ食べて、ストレス発散してます（笑）」

「トイレのドア開けてしてたの懐かしい（笑）。いるよー！って叫んでたな」

「自分もこうだったのかなって思ったら、お母さんにめちゃくちゃ感謝したくなってきた。泣ける…」

「母人生の中で一番のモテ期ですね♡懐かしい＆もう一度味わいたいです♡」

「1歳0ヶ月、全く同じですw自分だけじゃないんだとホッとしてしまいました」



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）