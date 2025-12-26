¡Ú¿·Ç¯¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬àÂç»ö¤ÊÏÃá¤ò¥È¥¤Ë¹ð¤²¤ë¤¬¡Ä¤Ê¤¼¤«²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ò1·î5¡Á9ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥È¥¤ËÂç»ö¤ÊÏÃ¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤¬¡Ä
¡¡´¶Æ°¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Çº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¿·Ç¯¤Ï1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè14½µ¤Ï¡Ö¥«¥¾¥¯¡¢¥Ê¥ë¡¢¥¤¥¤¥Ç¥¹¥«¡©¡×(1·î5¡Á9Æü)¡£ÆüËÜÂÚºßµ¼èºà¤Î¤¿¤á¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤È¶Ó¿¥(µÈÂôÎ¼)¤Ï½Ð±À¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ËÆÍÁ³¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Âç»ö¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¥È¥¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç»ö¤ÊÏÃ¤ò²ÈÂ²¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥È¥¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥È¥¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ëº£¤Þ¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤ä»°Ç·¾ç(ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í)¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£