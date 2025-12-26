前作から何が変わった？ 古江彩佳、吉田優利が明かすBS次期モデル『TOUR B X/XS』
ブリヂストンスポーツのゴルフボールのフラッグシップモデルである『TOUR B X/XS』。その次期モデルのメディア向け試打会が千葉県の浜野ゴルフクラブで行われ、古江彩佳、吉田優利らが出席した。
【写真】グリーンからドライバーまで 吉田優利、古江彩佳らが次期モデルを打ち尽し！
現在発売されているモデルは、タイガー・ウッズ（米国）を前面に押し出したプロモーションが印象的だ。開発はウッズからの提案に応える形で進められ、その合言葉となったのが「ディープ感」。フェースに長く乗り、打音も柔らかい。ウッズが求めた感覚を、そう表現した。では次期モデルはどうか。普段から『X』を使用する吉田は、グリーン周りでボールを転がしながら、「しっかりとした感じ」と話す。ボール選びで最も大事にしているのは“音”で、前作より「乾いた音」になった点もフィーリングに合っているという。さらに『XS』と比較すると、『X』らしいしっかりとした打感が戻ったと語った。次期モデルから数えて2作前の打感が好みだったという吉田。前作では『X』の打感が柔らかくなり、「弾かない」感覚に慣れるまで時間がかかったという。そうした声は吉田だけでなく多くのプロからも挙がり、次作ではそのフィードバックがしっかりと反映されている。一方、『XS』を愛用する古江はどう感じたのか。「打感とかは、そこまで変わることなく切り替えられるのはメリット」。前作から性能や打感に大きな変化はなく、良い部分が継承されているとし、「感覚がそこまで変わらないように作ってくれている」ところに、ブリヂストンらしい“正常進化”を感じたという。では『X』と『XS』のすみ分けはどうか。実際に両モデルをアプローチで打ち比べる時間も設けられ、吉田は『XS』について「さらに乗り感がすごい」と表現。フェースに食いつく分、出球は低く、ギュッと止まる。「パターの延長戦で打ちたい」という吉田にとって、ランの計算がしやすい点は『X』を選ぶ理由の一つだが、『XS』の高いスピン性能なら、より積極的にカップを攻めていけると話す。一方の古江は「飛び系とスピン系なので、Xはどちらかというと飛ばしたい方、少しでも前に行きたい方に使っていただけたらなと思います。XSは音だったり、打感だったり、フェースに食いつく感じが私は好きです」。米国女子ツアーで活躍する両選手も納得の表情を見せた次期モデル。前作の良さを継承しつつ、ブリヂストンの進化は止まらない。
