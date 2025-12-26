脇元華の初優勝を堀琴音と永峰咲希が祝福 お祝いは豪華な霜降り肉と特製ケーキ！
脇元華が自身のインスタグラムを更新。今季最終盤、11月の「伊藤園レディス」で、プロ入り8年目にして掴んだ初優勝を、永峰咲希と堀琴音がお祝いしてくれたことを投稿した。
【動画】「祝」の焼き印が入った豪華な霜降り肉
「先日、咲希ちゃんとこっちゃんがお祝いしてくれました」「沢山、たくさんお祝いしてもらえて幸せです」と嬉しそうに記すと、2人に挟まれてケーキを持つ写真や、「祝」の焼き印が押された大きな霜降り肉のアップから始まり、堀や永峰を写す動画などを公開した。今シーズンの脇元は34試合に参戦し26試合で予選を通過。トップ10には初優勝を含めて4回入っている。しかし昨オフに発症した椎間板ヘルニアによる腰痛を抱えてのシーズンでもあった。今月にはその手術も無事に終え、投稿でも「リハビリ頑張って早く球打つぞ」と、気持ちは前向きだ。最後に「2人ともありがと LOVE〜」と記すと、ハッシュタグを添えて永峰は「#高校の直々の先輩」、堀は「#せっかちマン」と紹介していた。するとコメント欄で堀は「私もだけどさきちゃんも意外とせっかちまんよねw」と軽く反論。これには脇元も「間違いない。私の周りせっかち多い。笑」と笑いながら返答していた。またファンからも「メリークリスマス 優勝おめでとう」「凄！『祝』高級和牛」「復活お待ちしています」「また素敵な笑顔の華ちゃんに会いたいです リハビリ頑張って下さい」など、お祝いと体調の回復を願うコメントが数多く寄せられていた。
