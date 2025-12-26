俳優の柳葉敏郎（64）が26日、、フジテレビのバラエティー番組「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。「踊る大捜査線」シリーズで自身が演じた登場人物「室井慎次」を“降臨”させ、スタジオを盛り上げた。

同番組では「投扇興トーナメント2025冬」を開催。この大会のために秋田から駆けつけたという柳葉は、開始早々「夏の大会の時にな、俺はテレビの前で“なんで俺がそこにいねぇんだ！”」と、呼ばれなかった前回大会の悔しさをぶつけた。

そして「きょうはうれしい。このメンバーで負けるわけにはいかないでしょ」と意気込む柳葉が、自宅で練習する様子を映像で公開。35点の高得点技「澪標（みおつくし）」を披露し「きょう5回目」と語る姿に、「ハライチ」岩井勇気は「さすが、ぽかぽかの投扇興の日じゃない日でもやらせろって言うぐらい」と感心した。

1回戦で柳葉は、普段番組で判定人を務めている桂田園子氏、「踊る大捜査線」の大ファンで、過去2回の放送では柳葉と固い絆が結ばれたという番組スタッフの“伊藤くん”とタッグを組み、アナウンサーチームと対決。伊藤くんが投げる番になると、柳葉が近寄り「現場の君たちを信じる」とポツリ。スタジオでは「名セリフ！」との声が飛んだ。

その“再現”に感極まり、伊藤くんは「より緊張してきました」と打ち明けたが、結果は見事35点の「澪標」。柳葉は「おおー！！ようやった！」と熱いハグを交わし、共演者からは「伊藤くん凄いじゃん」「今抱き合ってた時、Love Somebodyが流れてた」「凄い大会だ」と沸いた。

その後、準決勝に進んだ柳葉チームだったが、相手チームにリードされ、柳葉は「捜査を立て直す」とひと言。「ハライチ」澤部佑からは「“捜査を立て直す”ってことは、このままじゃダメだってことだから」とツッコまれたが、再び緊張した表情の伊藤くんは「末摘花（すえつむはな）」の5点でミラクルならず。

柳葉の順になると、「桐壺（きりつぼ）」と50点狙いであることを宣言したものの、扇を投げる直前、顔が画面にアップになると、口をすぼめてナナメの方向を見る“変顔”を投下。澤部は「原口（あきまさ）さんがやる室井さん！」とツッコミ、「室井さん本人はやってないでしょ？もう勝てないと思ってあきらめてるのかな」とあきれたが、結果は惜しくも「末摘花」5点で、敗退となった。

今大会を振り返った柳葉は「いや〜楽しかったねぇ。めっちゃ楽しい」と堪能した様子。澤部に「また大会があったら来てくださいますか」と聞かれると、「よろしくお願いします！」と大きく答えていた。