ママ友の「うちは固定金利だから利上げは関係ないよ～」という発言を聞いて、「変動金利」を選んでいた私は不安になりました。でも本当に固定金利は影響を受けないのでしょうか？ 固定金利と変動金利の違いをそれぞれ解説！