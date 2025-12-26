西野未姫、夫・山本圭壱＆娘とのサンタコス姿披露「お子さんがママに似てきた」「素敵な家族」と反響
【モデルプレス＝2025/12/26】元AKB48でタレントの西野未姫が12月24日、自身のInstagramを更新。家族でサンタクロースのコスチュームを身につけた家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
西野は「メリークリスマスイブ 家族みんなでサンタさんになりました」と綴り、クリスマスの飾り付けをした部屋での家族3ショットを投稿。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱がサンタクロースに扮して娘を抱く横で、西野もサンタクロースの衣装に身を包んで笑顔を見せる、微笑ましい家族写真を投稿している。
この投稿には「ハッピーの詰め合わせ」「素敵な家族」「お子さんがママに似てきた」「サンタコス似合う」「山本さんまんまサンタさんですね」「最高のイブ」などの反響が寄せられている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
