Snow Man目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演に意気込み 渡辺翔太はサポート約束「関係性は全く変わらない」
【モデルプレス＝2025/12/26】Snow Manの目黒蓮が、12月25日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に渡辺翔太とともに出演。Disney+（ディズニープラス）にて配信されるFXのドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2への出演について語った。
【写真】スノ目黒蓮が出演する「SHOGUN 将軍」シーズン2ビジュアル
◆目黒蓮「SHOGUN 将軍」シーズン2出演へ意気込み
「SHOGUN 将軍」シーズン2出演について、渡辺は「とんでもないものを掴み取りましたよ」と目黒を祝福。そして「めめ（目黒）の声で皆さんに改めてご報告」と促すと、目黒は「僕の中で、挑戦したいなっていう思いは長くあったので…。去年とかからずっと思ってましたし、そういったものが1つ形となって『SHOGUN 将軍』に参加させていただける、チームに加わらせていただけるっていうことで、僕は全力で挑んでまた進化した自分で帰ってこれるように頑張ってきたいなと思います」と作品への思いと意気込みを語った。
◆渡辺翔太、目黒蓮の海外滞在も「関係性は全く変わらない」
すると渡辺は「海外だからご飯とか体調とかあったら連絡してもらえれば僕海外行くんで」とサポートを約束。「会いに来てよ」と応える目黒に「もちろん旅費とかは払ってもらうんだけど」とおどけて目黒を笑わせた。
そして、渡辺は「居場所はその時期だけちょっと変わってもこういった関係性は全く変わらないので、皆さん安心してSnow Man来年もよろしくお願いします」とファンの不安に寄り添った。（modelpress編集部）
