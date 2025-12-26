きょう26日（金）は広い範囲で雪が降り、午後3時現在、西日本の松江や鳥取でも雪が積もるなど、日本海側は、北日本から西日本にかけて広く雪が積もっています。

【雪はいつどこで降る？】最新の雨･雪シミュレーション 年末年始の天気は？全国の10日間予報はコチラ

大雪のピークはいつ？

大雪のピークは西日本と東日本では26日にかけて、北日本は27日（土）にかけてとなる見込みです。



＜予想降雪量（27日（土）午前6時まで多い所）＞

北海道地方 50cm

東北地方 70cm

関東甲信地方 60cm

北陸地方 80cm

近畿・中国地方40cm

九州北部地方 15cm

また、暴風を伴う雪になる所もあります。

＜最大風速（最大瞬間風速）の予想＞

26日（金）

北海道・東北地方 20ｍ（30m）

北陸地方 25m（35m）

中国地方 23m（35m）

27日（土）

北海道地方 20m（30m）

上空1500ｍ付近には、ー6℃以下という平地で雪の目安の寒気が、流れ込んでいます。全国的にみると、ここまで強い寒気は、ことし流れ込むことはなさそうですが、歳が明けると、再び流れ込むおそれがあります。

＜年末年始に寒気が南下するタイミング＞

①１２月２６日（金）～２７日（土）

②４日（日）～５日（月）

１日（木・祝）前後は寒気の南下が予想さてていますが、現段階では年末ほどの強さはない予想です。

強い寒気が流れ込むと、日本海で雪雲が発達し、列島に流れ込むため、寒さが厳しくなるだけでなく、大雪にも注意・警戒が必要になります。

そのため、きょう26日午後、気象庁や国土交通省・関東地方整備局などが、年始の車の移動の際の注意を呼び掛けました。それによると、1月4日（日）頃から長野県北部や群馬県北部を中心に大雪のおそれがある場合は、予防的通行止めを行う可能性があるということです。

また、北陸や東北地方整備局などでも注意を呼び掛ける情報がホームページに掲載されはじめ、車での移動は冬用タイヤの装着とチェーンの携行を呼び掛けています。

まだ具体的に、いつ？どこの道路で？などの発表はありませんが、特にUターンラッシュで車を利用する方や、鉄道、飛行機などの交通機関を利用する方は影響が出るおそれがありますので、最新の気象情報を確認するとともに、交通の乱れに十分な注意が必要です。



積雪した際には、ノーマルタイヤでの走行は危険になりますし、冷え込みが強まると路面が凍結するおそれもあり、注意が必要です。

各地域の10日間予報でも、年始には雪マークや冷え込む予想が目立つようになってきました。

年末年始は9連休という方も多いでしょう。



12月はこの時期としては「10年に一度の高温」などと言われ、比較的、朝晩の冷え込みが緩む日が多い印象でしたが、ここにきて一気に「冬が本気」を出してきたように感じます。



体調管理に注意してお過ごしください。