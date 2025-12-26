横浜ＦＭは２６日、日産自動車とのトップパートナー契約継続を発表した。

公式ＨＰ上に「このたび横浜Ｆ・マリノスは、日産自動車株式会社（所在・神奈川県横浜市）より、明治安田Ｊ１百年構想リーグもトップパートナー（公式ユニフォーム 胸部）として、引き続きご支援いただくことが決定しましたので、ご報告します」と記した。

クラブを通して、日産自動車の社長兼最高経営責任者のイバン・エスピノーサ氏は「明治安田Ｊ１百年構想リーグの開幕に向け、とてもワクワクしています。

日産自動車は、新シーズンも横浜Ｆ・マリノスのトップパートナーとしてチームを応援し、チームと一緒に戦ってまいります。

横浜をホームタウンとするＦ・マリノスの勝利と将来に向けた発展を支援し、神奈川県、横浜市の地域社会に貢献していきます。

そして、日産自動車もＦ・マリノスの活躍と共に、大きく飛躍していけるよう挑戦を続けてまいります。

決して諦めない姿勢で、昨シーズン最後まで戦い抜いた勢いをそのままに、新シーズンに突入するＦ・マリノスの戦いにぜひ、ご期待ください。

Ｆ・マリノスのファン・サポーターの皆さま、そして横浜を愛する全ての人々に、勇気と感動を。

Ｌｅｔ’ｓ ｇｏ ｆｏｒ ｔｈｅ ｗｉｎ！」とコメントした。

９月下旬には経営再建中の日産自動車が、サッカーＪ１横浜Ｍの株の売却を検討していることが明らかになったが、１０月３日に株式売却検討に関し「筆頭株主であり続ける」との声明を発表していた。