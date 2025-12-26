２６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督がこの日、都内で出場メンバーを先行発表し、大谷翔平投手（ドジャース）、松井裕樹投手（パドレス）、伊藤大海投手（日本ハム）、大勢投手（巨人）、菊池雄星投手（エンゼルス）、種市篤暉投手（ロッテ）、平良海馬投手（西武）、石井大智投手（阪神）の８人が決定したことを報じた。

コメンテーターで出演の野球評論家・鳥谷敬氏は先行発表の８人について「まずはメジャーから（出場）の選手で他のところからの選手で影響を受けないところ、中継ぎ投手だとか後ろのロングだとか（を選出）。野手に関しては誰が出れるか出れないかによっても全然違ってくるので現状、その影響を受けないメンバーを選んだって感じですね。出る、出ないによって選ぶ選手が代わってくるんで」と説明。

さらに「自身が監督だったら」という前提で

１番ＤＨ・大谷翔平

２番右翼・近藤健介

３番左翼・吉田正尚

４番中堅・鈴木誠也

５番三塁・村上宗隆

６番一塁・岡本和真

７番二塁・牧秀悟

８番捕手・若月健矢

９番遊撃・小園海斗

投手・今永昇太

という予想スタメンを披露した鳥谷氏。

「出場してくれれば。これからメジャーに挑戦するっていう選手がいるので…。後はメジャーでやっている選手もいるので、そこら辺の兼ね合いにはなると思いますけど。でも、こうなったら面白いメンバーだなっていう感じですね」と話していた。