中国の伝統衣装を身にまとうロシア人のソフィアさん。（天津＝新華社配信）

【新華社天津12月26日】ロシア出身のソフィアさんは、ある偶然のきっかけから唐代風の漢服（漢民族の伝統衣装）文化に触れ、深く魅了されて以来、漢服の愛好者となった。

中国に来ると、ソフィアさんの漢服への情熱に完全に火が付いた。天津大学国際教育学院で中国語を学ぶ中で、漢服に間近で触れる機会がさらに増えた。ソフィアさんは「ここで中国文化について多くを学び、さまざまなコンテストやイベントを通して漢服文化を直接体験し、理解を深めることができた」と流ちょうな中国語で語った。

天津大学人文芸術学院が開催した「キャンパスで触れる華服文化」イベント。（天津＝新華社配信）

漢服の柔らかな生地や優雅で変化に富んだ造形、そして漢服の中に息づく歴史や伝説、文化的な奥深さは、ソフィアさんをすっかり夢中にさせた。

ソフィアさんは唐代の服飾の要素を現代の生活にも取り入れており、「中国の友人たちと一緒に漢服を着て出かけて写真を撮るのが好き。唐代のきれいな髪飾りを合わせるなど、普段の着こなしにも伝統的な装飾を加えることがある」と語った。

天津大学では、漢服を好む若者がますます増えている。同大の人文芸術学院はこれを受けて、「キャンパスで触れる華服文化」イベントを開催。学生たちが中国の伝統文化への理解と愛着を深め、より多くの留学生が漢服文化を広める輪に加わる機会を提供している。（記者/毛振華、張宇蒞）