「ドアの向こうに義母がいる」二世帯住宅のホラーすぎる嫌がらせ

念願の二世帯住宅⋯幸せな新生活の始まりの、のはずでした。でも、もしその家の内扉の向こうに、常にあなたを監視し、陰湿な嫌がらせを仕掛けてくる義母がいたとしたら…？ 今回ご紹介するのは、読者から「ホラーすぎる」と戦慄の声が上がった、二世帯同居の恐怖を描く超長編連載です。義母のあまりにも常軌を逸した言動に、あなたも背筋が凍るかもしれません。

義母の「牛乳頼み」で始まった、二世帯同居の地獄

主人公は、義母と内扉で繋がる二世帯住宅で暮らし始めました。近すぎず遠すぎない距離感で、うまくやっていけると思っていたのですが…。義母は、ちょっとした用事（牛乳を頼むなど）で、内扉の前で主人公が出てくるのを「ず〜っと待っている」という、信じられない行動に出始めます。この状況は、主人公のプライベート空間が、義母によって完全に侵食されていることを示していました。

陰湿すぎる嫌がらせの数々に、妻の心は限界へ

主人公が自分の家に鍵をかけると、義母は内扉の向こうでガチャガチャと鍵をいじる…。さらに、「牛乳を頼む」という一見無害な行為も陰湿で分かりにくい嫌がらせ。巧妙かつ執拗に精神的な負担をかけてくる義母の存在は、まるでホラーそのもの。逃げ場のない二世帯住宅で、妻の心は静かに壊されていきます。

読者の怒りが爆発！

二世帯住宅という特殊な空間で展開される義母の異常な言動に、読者からは恐怖と、その行動の背景を推測する意見が殺到しました。

・「ドアの向こうに義母がいる」ホラーすぎる監視生活

・ず〜っとドアの前にいるの怖。。

・ドアの向こうから義母の声ってホラー。

・内扉に隠しカメラでも付けてるの？まさか、いつもそこに居るわけじゃないよね…? 怖ッ。



「ドアの前に張り付く」という義母の行動は、多くの読者に強い恐怖を与えました。その状況を「ホラー」と表現する声が多数。常に監視されているような、息苦しい二世帯住宅の現実がひしひしと伝わってきます。

・「厄介」「嫌がらせ」義母の悪意を見抜く声

・今は牛乳だけの頼み事なんだろうけどだいぶ厄介な義母っぽいな。

・遠回りして牛乳ぬるくするってなんちゅう分かりにくい嫌がらせ

・お嫁さんが鍵を付けなかったら居ない時に家の中を見て回りそう。息子夫婦じゃなく息子(と付属品)の住む所と思ってそう。



牛乳の嫌がらせなど、一見小さな行動の裏に潜む義母の悪意を、読者は鋭く見抜いています。特に「息子夫婦じゃなく息子（と付属品）の住む所と思ってそう」という指摘は、義母のプライバシーの概念の欠如を的確に表しています。

・主人公へのアドバイス

・無視しとけばいいのに、、聞こえていないふり音楽流しとくとか対策したら？

・私なら「いいですよー。あとで買い物行くときに買ってきますねー」と言います。わざわざそれだけを買いに行ったりはしないです。



読者からは主人公に対して「無視する」「音楽を流す」といった、物理的な距離が取れない環境での、精神的な防衛策をアドバイスする声も寄せられました。

「青い屋根の大きなお家」での幸せな生活は、義母の異常な干渉によって、静かな地獄へと変わりました。このホラーすぎる二世帯住宅の戦いに、妻はいつまで耐え続けるのでしょうか？ そして、長い物語の果てに、主人公を待つ“解放”とは-。その行方から目が離せません。

(ウーマンエキサイト編集部)