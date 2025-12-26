¹ÈÇò¡¢Âç¥È¥ê¤ÏÇòÁÈ¥ß¥»¥¹¡¡¹ÈÁÈºÇ¸å¤ÏMISIA¤µ¤ó
¡¡NHK¤Ï26Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤¹¤ëÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¶Ê½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½Ð¾ì¼Ô¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ëÂç¥È¥ê¤Ë¤Ï¡¢ÇòÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs.¡¡GREEN¡¡APPLE¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢¡ÖGOOD¡¡DAY¡×¤ò²Î¤¦¡£¹ÈÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ÏMISIA¤µ¤ó¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤ä¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤µ¤ó¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤éÂ¿¤¯¤Î²Î¼ê¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ò°ì½ï¤ËÈäÏª¡£¹ÈÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCANDY¡¡TUNE¡×¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT¡ª¡×¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÇòÁÈ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖRADWIMPS¡×¤¬¼çÂê²Î¤Î¡Ö»òÊª¡×¤ò´Þ¤à¥á¥É¥ì¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£