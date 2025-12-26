サッカー元日本代表のＦＷ三浦知良（５８）が、プロ４０年目のシーズンを終えた。

今季は日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）のアトレチコ鈴鹿で、リーグ戦７試合の出場にとどまり、無得点。度重なるけがに苦しみ、原点回帰のオフを過ごしている。

今季は開幕前に脚を痛めて出遅れ、リーグ戦にようやく初出場したのが６月半ば。その後もコンディションが上がらずに離脱が長引き、「はっきり言って不安になるような、本当にプレーできるのかと思うくらい、色んなけがが出てきた年でもあった」と不本意な１年を振り返る。チームも地域リーグのクラブとの入れ替え戦に敗れ、来季の降格が決まった。

思い返せば、近年はオフの取り組みに反省もあったといい、「本当に基礎からもう一回、体を作り直したい」。今月２２日まで大阪府内で行った約２週間の自主トレーニングでは、走り込みやバイクなど有酸素運動に多くの時間を割いた。午前と午後の２部練習は「地味な作業」の繰り返し。シーズンを通して戦い抜くための土台作りに、一から向き合った。

年齢を重ね、日々の鍛錬では「どうにもならないようなけが」も増えた。それでも周囲が「いつもと変わらない。コツコツやるのがカズの真骨頂」と言うように、内心の焦りなどは感じさせない。「一番の目標は試合に出て活躍すること。自分の道を貫きたい」と三浦。思うような結果が残せなくても、サッカーへ情熱が衰えることはない。（林田晴樹）