気象台は、午後4時6分に、なだれ注意報を盛岡市、花巻市、北上市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

岩手県では、風雪に注意してください。内陸、沿岸北部では、大雪や電線等への着雪に注意してください。沿岸北部、沿岸南部では、高波に注意してください。内陸では、なだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■花巻市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■北上市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■一関市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■二戸市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■八幡平市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■奥州市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■滝沢市
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■雫石町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■葛巻町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■岩手町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■紫波町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■矢巾町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■西和賀町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■金ケ崎町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■軽米町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■九戸村
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意

■一戸町
□なだれ注意報【発表】
　27日にかけて注意