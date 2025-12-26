元乃木坂46の松村沙友理（33）が、26日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。中国のSNSで、日本のアイドルが動画を無断使用され、「沖縄は中国の領土」などと、実際に発言していない字幕が付けられる被害が発生していることに対し、恐怖をあらわにした。

番組では、TikTokで56万人のフォロワーを持つアイドル、「＃ババババンビ」の岸みゆが、昨年12月に投稿したクリスマスの動画を、中国のSNSで捏造（ねつぞう）されて拡散されている状況を紹介。岸がクリスマスについて話す映像に、中国のSNSでは「琉球が早く返還されて欲しい」と、実際に話していない内容の字幕が付けられ、投稿されている状況を報じた。岸の所属事務所が「テロップのような発言は全くしていないので、このように使用されていることに驚いている」とコメントしたことも紹介。他にも日本人の動画を無断使用して「沖縄は中国の領土」などと主張する投稿が相次いでいるという。日本在住のアーティストを目指す女性も動画の無断使用の被害に遭い、「私は中国の琉球から来ました。私は日本人ではありません」などと、事実と異なる字幕を付けられ拡散されたと伝えた。

司会の宮根誠司が「さゆりんごとかも、これ勝手に使われていると、怖いよね」と聞くと、松村は「怖いですね。中国のSNSまでチェックしないので、勝手に使われていて」と不安げな表情を示し、「先ほどの方は『日本人じゃありません』まで言われていて。しかも動画の感じと全然関係なさそうな」と、岸のクリスマスの動画が、無関係の領土問題の主張に捏造されていることに驚きも。ミヤネも「完全にクリスマスだし」と、あきれたように話した。