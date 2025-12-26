ABEMAは、VTuber・葛葉が主催するゲームイベント『KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6』を2026年1月23日18時より全編無料独占生放送し、「ABEMA PPV」で本編のアーカイブ配信やマルチアングルカメラを楽しめるPPV限定配信をすると発表した。

【画像】マルチアングル・グッズ付きチケットが販売中

『KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6』は、VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」のVTuber・葛葉主催のゲームイベント「KZHCUP」で初となるリアルイベントだ。

プレイするのは『ストリートファイター6』で、8チームのうちオンライン予選を突破した上位3チームがリアルイベントに登場する。不破湊、イブラヒム、叶、宇佐美リト、葛葉ら、にじさんじライバー5名からなる「チームKUZUHA」とストリーマー5名が対戦するエキシビションマッチもおこなわれる。

また、イベント当日1月23日16時45分より、直前特番の無料生放送もABEMAで放送される。マルチアングル付き視聴チケットはブラウザでは4,400円、アプリでは5,200円、マルチアングル付き視聴チケット＜グッズ付き＞は6,200円で購入し、視聴できる。チケットを購入すると、2月8日まで見逃し配信で本編を視聴することが可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）