ガールズグループオーディション番組『HAJIMARE Project ～自分を推して、はじまれ未来。～』の第4話が、オーディション公式YouTubeチャンネルにて本日12月26日20時から配信される。

（関連：【画像あり】合宿2日目の各グループにフォーカスする『HAJIMARE Project』第4話の場面カット）

今回は、合宿も2日目を迎え、より各グループにフォーカスが当たる内容となる。グループAは、自身の不甲斐なさに涙を流す宮崎心桜や、歌を上手く表現できない故に落ち込む酒井唯菜、歌に対する不安を隠しきれない安井泉妃などに対して、先生の言葉だけではなくグループ内で支え合う姿が見られた。

対照的に、グループBは初日のフィードバックを受け、グループとしての絆を深めるように会話が増えていく。しかし練習についていけず涙を流したり集中力を切らし余裕がなくなってしまう候補者や体調不良も現れたりと、波乱は続く。

グループCは、まとまりもよく先生たちからも良くできていると褒められるほど完成度も魅せ方も意識できているように見えているが、取り組みに関して各々の抱えるもどかしさが燻った状態でレッスンは進んでいく。自分の置かれた立場、立ち位置に大粒の涙を流す候補者も現れ、自分を表現するということの難しさに気づいていく。

（文＝リアルサウンド編集部）