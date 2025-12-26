◎経済統計・イベントなど

◇１２月２９日

０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の主な意見

◇１２月３０日

００：００　米・住宅販売保留指数
１９：００　日・外国為替介入実績
２３：００　米・住宅価格指数
２３：００　米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：４５　米・シカゴ購買部協会景気指数
※日・大納会
※フィリピン市場が休場

◇１２月３１日

０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
１０：３０　中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０　中・サービス部門購買担当者景気指数
１０：４５　中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※年末年始で日本市場は休場
※米・債券市場が短縮取引
※ドイツ，韓国，フィリピン，タイ，インドネシア市場が休場

◇１月１日

※年末年始で日本市場は休場
※米国，イギリス，ドイツ，フランス，オーストラリア，香港，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インドネシア，ベトナム，ニュージーランド市場が休場

◇１月２日

１６：００　英・ネーションワイド住宅価格
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※年末年始で日本市場は休場
※中国，タイ，ニュージーランド市場が休場

◇１月５日

１０：４５　中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数
１８：３０　英・消費者信用残高
１８：３０　英・マネーサプライ
※日・大発会

◇１月６日

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
０８：５０　日・マネタリーベース
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
１６：４５　仏・消費者物価指数（速報値）
１７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：００　独・消費者物価指数（速報値）
２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値）

◇１月７日

０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
０９：３０　豪・消費者物価指数
１６：４５　仏・消費者信頼感指数
１７：５５　独・失業率
１７：５５　独・失業者数
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計

◇１月８日

００：００　米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
００：００　米・製造業新規受注
００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
０８：３０　日・毎月勤労統計調査
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・貿易収支