アイワマーケティングジャパンは12月25日から、「aiwa」ブランドのコンパクトデジタルカメラ「aiwa cam DCB-2」の販売を順次開始している。カラーは、ブラック、ホワイトの2色。価格は1万800円。



●簡単に自撮りが撮影できる



「aiwa cam DCB-2」は、30種類のフィルター機能を備えており、日常をエモーショナルな世界観で彩れるコンパクトデジタルカメラ。



本体前面には1.5インチの液晶ディスプレーを搭載し、構図を確認しつつ簡単に自撮り撮影ができる。また、軽量・コンパクトなので気軽に持ち歩ける。



35mmフィルム換算で焦点距離34mmのレンズ、1600万画素のCMOSセンサーを搭載し、対応メディアは256GBまでのmicroSDカード。サイズは幅100×高さ61×奥行き25mmで、重さは124g。