平野紫耀（Number_i）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のツールボックス・トランクを持ったオフショットを公開した。

【写真】一点物のルイ・ヴィトンを持った平野紫耀／平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太の3ショット 他

■平野紫耀「「ツアーファイナルに相棒を連れていったよ」

平野は「ツアーファイナルに相棒を連れていったよ テンション上がった！改めて素敵なトランクをありがとう」と綴り、3枚の写真を投稿。このツールボックス・トランクは、平野が特別にオーダーしたという一点物で、7月15日～9月17日に大阪中之島美術館にて開催されたルイ・ヴィトン『ビジョナリー・ジャーニー』展でも展示されていた。

トランクを持ちながら様々なポーズを披露する平野は、前髪を後ろに流し、サングラスを掛けてワイルドな雰囲気を放っている。

投稿には「最高にかっこいい」「これからずーっと紫耀くんの相棒として世界中を飛び回るんだね」「ほんとに素敵」「さすがLVアンバサダー」など、様々なコメントが寄せられている。

■平野紫耀＆神宮寺勇太＆岸優太、肩を組んで満面の笑み

Number_iは、12月24日・25日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた全国ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を開催。グループのSNSには、達成感に満ちた表情で岸優太、神宮寺勇太と肩を組んだオフショットが公開されている。

平野はInstagramのストーリーズで、「最高でした！走り切りました！なかなかハードで体も喉もボロボロですけど最高でした」「来てくれたiLYsありがと また会えなかったiLYsもすぐ逢えるよう願ってます！てか頑張ります ありがとうございました！」と率直な思いを綴った。

■写真：平野紫耀が公開したツアーオフショット