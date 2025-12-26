レミオロメン活動休止前最後の全国ツアーから「粉雪」ライブ映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

約14年ぶりに活動を再開し、12月26日の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』で活動再開発表後初のテレビ出演を行うレミオロメンが、同番組で演奏する「粉雪」の貴重なライブ映像を期間限定で公開することが発表された。

■『Mステ SUPER LIVE 2025』で「粉雪」をパフォーマンス！

今回公開されるライブ映像は、活動休止前最後の全国ツアー『10th Anniversary Tour 2010 “花鳥風月”』の地元・山梨公演。2010年12月6日に山梨県立県民文化ホールにて行われ、映像作品としてもリリースされており、その中からYouTubeにて期間限定公開となる。

当時をリアルタイムで過ごしていたリスナーも、活動休止後に知ったリスナーも、改めてこの季節を彩る不朽の名曲とバンドの魅力が存分に感じられる必見の映像だ。

なお本ライブ映像は、12月27日0時にプレミア公開される。

さらに、2026年3月9日からは15年ぶりとなる全国ツアー『Reunion Tour 2026』も控えるレミオロメン。再始動を果たした今後の動向に注目しよう。

■番組情報

テレビ朝日系『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』

12/26（金）16:30～23:10

MC：タモリ / 鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

※レミオロメンは21:00台に出演予定

